Voimakas myrsky runnonut Kaliforniaa – ainakin kaksi kuollut

Yhdysvalloissa voimakas myrsky on koetellut Kalifornian osavaltiota.

Amerikkalaismedian mukaan ainakin kaksi ihmistä on kuollut. Toinen surmansa saaneista löydettiin autosta, joka oli jäänyt veden alle.

Sanomalehti Los Angeles Timesin mukaan rankkasateet ovat aiheuttaneet paikallisia tulvia ja sähköt ovat olleet poikki ainakin 100 000 ihmiseltä.

Viranomaiset ovat antaneet evakuointikäskyjä useille alueille, joita viime kesänä runtelivat laajat maastopalot. Palot tuhosivat kasvillisuutta, minkä vuoksi alueilla on kohonnut maanvyöryjen vaara.

Amerikkalaismedian mukaan myrsky on voimakkain Kaliforniassa vuosiin. Pahin tilanne on ollut osavaltion eteläosissa.

– Myrsky on todennäköisesti voimakkain kuuteen vuoteen, mahdollisesti jopa sitten vuoden 2004, kansallisesta sääpalvelusta kerrottiin uutiskanava CNN:n mukaan.

Myrsky on sekoittanut liikennettä pahoin. Los Angelesin kansainvälisen lentokentän edustajan mukaan useita kymmeniä lentoja on peruttu ja satoja on ollut myöhässä.