Järjestö: Useita sai surmansa Syyrian hallituksen rakettien osuttua hautausmaalle

Syyriassa Damaskoksen reunamilla ainakin 16 ihmistä on saanut surmansa, kun Syyrian hallituksen raketit osuivat hautausmaalle kesken hautajaisten. Asiasta kertoo Syyrian sotaa seuraava The Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Järjestö kertoo, että seitsemän rakettia ja useita kranaatteja osui lauantaina Qabunin alueelle, joka sijaitsee Damaskoksen koillisosassa. Alue on kapinallisten hallussa. Järjestön johtajan Rami Abdel Rahmanin mukaan osa loukkaantuneista ihmisistä on vielä kriittisessä tilassa. Waerin alueella Homsissa kuoli lauantaina puolestaan kolme siviiliä, järjestö kertoo. Waer on viimeinen kapinallisten hallussaan pitämä alue Homsin kaupungissa. Kuolleiden joukossa oli järjestön mukaan nuoret veljekset. Yli 310 000 ihmistä on saanut surmansa Syyrian lähes kuusi vuotta kestäneessä sisällissodassa.