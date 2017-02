Trump sanoo Ruotsi-kommenttinsa viitanneen Fox Newsin raporttiin

Trump käytti Floridassa kannattajilleen pitämässään puheessa Ruotsia huolestuttavana esimerkkinä. Hän puhui muun muassa Ruotsin "perjantaisista tapahtumista" tarkentamatta tuolloin, mihin kommentillaan viittasi.

– Katsokaa, mitä tapahtui Saksassa. Katsokaa, mitä tapahtui eilen illalla Ruotsissa. Ruotsissa! Kuka olisi uskonut, presidentti sanoi Floridassa lauantaina paikallista aikaa.

Hän viittasi siihen, että Ruotsiin on tullut paljon ulkomaalaisia.

– He ovat ottaneet sisään paljon ihmisiä. Heillä on ongelmia, joita he eivät ikinä pitäneet mahdollisena, Trump jatkoi nostaen hetken päästä esille myös Nizzan ja Pariisin tapahtumat.

Trumpin hämmentävät puheet johtivat sunnuntaina selvityspyyntöön. Ruotsin suurlähetystö Washingtonissa otti yhteyttä Yhdysvaltojen ulkoministeriöön tiedustellakseen, mitä Trump oli edellisillan puheessaan oikein tarkoittanut.

– Me haluamme selvittää, mistä on kysymys. Me emme tiedä mistä hän puhuu, totesi Catarina Axelsson ulkoministeriön viestinnästä.

Myös Ruotsin suojelupoliisi Säpo oli ymmällään.

– Mikään uhka-arviossa ei ole muuttunut sitten perjantai-illan, kertoi Karl Melin Säpon viestinnästä Aftonbladetille.

Ruotsin Washingtonin-suurlähetystö reagoi Trumpin tviittiin heti tuoreeltaan niin ikään Twitterissä. Lähetystö sanoo tviitissään odottavansa, että voi informoida Yhdysvaltain hallintoa Ruotsin maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta.

Fox News -kanavalta tulleessa ohjelmassa, johon presidentti Trump nyt sanoo viitanneensa, haastateltiin amerikkalaista filmintekijää Ami Horowitzia. Hän on tehnyt kauhukuvia maalailevan dokumentin pakolaisten vastaanotosta Ruotsissa. Aftonbladetin selvityksen mukaan dokumentti sisältää useita perättömiä väitteitä.

Sosiaalisessa mediassa Trumpin kommentista ja etenkin "Ruotsin tapahtumista" revittiin hämmennyksen jälkeen huumoria. Esimerkiksi terrori-iskun "epäillystä tekijästä" eli Muppet Shown ruotsalaisesta kokista levitettiin kuvia, samoin kuin tuskaisista hetkistä Ikean huonekalujen kokoamisen parissa.

Keskustelua asiasta käytiin Twitterissä tunnisteella #LastNightInSweden.