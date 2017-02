Etelä-Sudanissa nälänhätä – kuolema uhkaa 100 000:ta ihmistä

Osaan Etelä-Sudania on julistettu nälänhätä. Virallinen nälänhätäjulistus merkitsee sitä, että ihmisiä on jo alkanut kuolla ruoan puutteen vuoksi, kertovat YK-järjestöt.

Lastenjärjestö Unicef, maatalousjärjestö FAO ja Maailman ruokaohjelma WFP kertovat, että 100 000 ihmistä on vaarassa kuolla nälkään ja miljoonan ihmisen arvioidaan olevan nälänhädän partaalla. Jos kriisiin ei saada apua, ruokapulasta kärsivien määrä uhkaa kasvaa 5,5 miljoonaan heinäkuuhun mennessä.

Etelä-Sudan on maailman nuorin valtio. Nälänhätä johtuu yli kolme vuotta jatkuneesta sotimisesta, joka on on romahduttanut maatalouden ja muun talouden.

Järjestöt vetoavat sotiviin osapuoliin, jotta ne päästäisivät avustusjärjestöt hätää kärsivien luokse. Unicefin mukaan yli neljännesmiljoona lasta on vakavasti aliravittuja.