Ruotsin ja Venäjän ulkoministerit: Näkemyseroja on, keskustelut avoimia

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström vierailee tänään Moskovassa. Wallström on tavannut Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa ja kuvaa keskinäisiä keskusteluja avoimiksi. Wallström sanoo arvostavansa sitä, että asioista voidaan keskustella suoraan, vaikka maiden näkemykset esimerkiksi Ukrainan ja Krimin kysymyksissä eroavat.

Myös Lavrov puhui ministereiden yhteisessä tiedotustilaisuudessa suurista näkemyseroista, mutta huomautti osapuolten olleen yhtä mieltä siitä, että Minskin sopimusta pitää noudattaa. Sopimuksella yritetään lopettaa sotiminen Itä-Ukrainassa.

– Maiden (Venäjän ja Ruotsin) suhteet eivät juuri nyt ole parhaassa tilassaan, Lavrov kommentoi ruotsalaisen uutistoimisto TT:n mukaan.

Uutistoimisto Tass raportoi Lavrovin kutsuneen ruotsalaisia poliitikkoja ja toimittajia Krimille näkemään omin silmin, miten asiat siellä ovat.

Ruotsin ja Venäjän välit ovat olleet hyiset, mutta Ruotsi on viime aikoina etsinyt sovittelevampia äänenpainoja. Yhdeksi syyksi on arvioitu sitä, että Ruotsi on tällä haavaa YK:n turvallisuusneuvostossa vaihtuvana jäsenenä ja yrittää helpottaa työtä neuvostossa.

Ruotsin yleisradion SVT:n mukaan Wallström vierailee nyt ensi kertaa Venäjällä ulkoministerinä.