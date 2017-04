Suomen valtiojohto koolle Syyrian tilanteesta

Suomen ulkopoliittinen johto arvioi Syyrian tilannetta. Presidentti Sauli Niinistö ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta kokoontuvat aamupäivällä.

Tapaaminen järjestetään presidentti Niinistön aloitteesta, kerrotaan presidentin kansliasta.

Presidentti Niinistö kommentoi Syyrian tilannetta kokouksen jälkeen.

Yhdysvallat teki viime yönä ohjusiskun Shayratin lentokentälle Syyriassa.

Soini: Maailman katse nyt YK:n turvallisuusneuvostossa

Yhdysvaltain Syyriaan tekemän ohjusiskun myötä YK:n turvallisuusneuvoston on viimein otettava vastuu Syyrian kriisin ratkaisusta, sanoo ulkoministeri Timo Soini (ps.) STT:lle.

Maailma odottaa Soinin mukaan toimia YK:n turvallisuusneuvoston pysyviltä jäsenmailta.

– Turvaneuvoston on otettava vastuu ratkaisusta ja annettava (YK:n Syyria-lähettiläs) Staffan de Misturalle mahdollisuus toimia ja hakea todellisia ratkaisuja.

Väkivalta tai voimakeinot eivät lopulta ratkaise konfliktia, vaan asiassa on päästävä neuvottelupöytään ja rauhanprosessi saatava liikkeelle, Soini sanoo.

Yhdysvallat teki massiivisen ohjusiskun Syyrian hallituksen hallussa olevalle lentokentälle kostoksi kemiallisilla aseilla tehdystä hyökkäyksestä, jonka tekijänä Yhdysvallat pitää Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallintoa. Kemiallisessa iskussa Syyriassa kuoli siviilejä, heidän joukossaan paljon lapsia.

Soinin mukaan kemiallisten aseiden käyttö on "yksiselitteisesti hirvittävää" ja se täytyy saada loppumaan.

– Olennaista on, että kun kemiallisia aseita on käytetty, sekä toiminta että toimimattomuus antavat vahvan signaalin. Asia ei ole yksinkertainen, Soini muotoilee.

– Se on kuitenkin Suomen ehdoton kanta, että väkivalta ja voimakeinot eivät lopulta ratkaise näitä konflikteja ja konfliktien kärsijöinä ovat aina siviilit.

"Suomalaisilla ei syytä paniikkiin"

Soinin mukaan ilmaiskun jälkeisessä tilanteessa on riskinsä.

– Tilanne on hankala sikäli, että eskaloituessaan siitä voi seurata pahempaakin. Tässähän on nyt selvästi tapahtunut USA:n politiikan muutos, siinä Venäjä ja Iran ovat toisella puolella, niin riskit kasvavat, joten neuvottelupöytään on päästävä nopeasti, Soini sanoo.

Venäjän reaktio Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin määräämään ilmaiskuun jää Soinin mukaan nähtäväksi. Hänen mukaansa ei myöskään ole aika spekuloida, oliko kyseessä Yhdysvaltain kohdalta yksittäinen isku vai laajempien sotatoimien alku Syyriassa.

– Toivoisin, että molemmat maat tuntisivat vastuunsa tässä. Ei tämä konflikti tappamalla ja väkivallalla lopu, tähän tarvitaan poliittinen neuvotteluratkaisu.

Tavallisilla suomalaisilla syytä paniikkiin ei Soinin mukaan ole.