Oslon poliisi: Pommiryhmä on purkanut epäillyn pommin

Oslon poliisi vahvistaa Twitterissä , että pommiryhmä on purkanut epäillyn pommin.

Norjassa Oslossa suuri alue suljettiin epäilyttävän esineen takia. Pommiksi epäilty epäilyttävä esine löytyi Oslon keskustasta.

NTB:n mukaan Oslon keskustassa kuultiin aiemmin kova ääni alueella, joka suljettiin pommiksi epäillyn esineen takia. Uutistoimisto NTB:n paikalla olevan kuvaajan mukaan tämä voi tarkoittaa, että epäilty pommi olisi saatu räjäytettyä. Norjalaislehti VG:n mukaan kova pamaus kuului noin puoli kahdelta yöllä.

Mies otettu kiinni tapaukseen liittyen

VG:n mukaan pommiryhmä saapui paikalle ennen puolta yötä. Norjalaislehti Aftonpostenin mukaan keskustassa on suljettu alue Gronlandin torin itäpuolelta Brugatalle asti. VG:n mukaan löytöpaikan lähettyvillä on rautatieasema.

Poliisin edustaja on sanonut aiemmin yöllä VG:lle, että poliisi on löytänyt laitteen, jonka epäillään olleen löytöpaikalla räjähtämistä varten.

Poliisi on ottanut kiinni miehen, joka on viety kuulusteltavaksi, lehti on kertonut. Poliisipartio oli havainnut epäilyttävästi käyttäytyvän miehen. Samalla poliisi löysi epäilyttävän esineen.

VG:n mukaan paikalla on puhuttu jonkinlaisesta laatikosta, joka olisi ollut kooltaan 30x30 senttimetriä.