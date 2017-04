Pääministeri Löfveniä turhauttaa, ettei Tukholman iskusta epäiltyä saatu karkotettua maasta

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on turhautunut, ettei Tukholman terrori-iskusta epäiltyä 39-vuotiasta miestä kyetty karkottamaan maasta.

Epäilty tekijä oli hakenut oleskelulupaa Ruotsista, mutta hänen hakemuksensa oli hylätty heinäkuussa 2016. Viime joulukuussa hänelle annettiin neljä viikkoa aikaa poistua maasta, ja lopulta helmikuussa hänet etsintäkuulutettiin.

Jos henkilön oleskelulupa- tai turvapaikkahakemus hylätään, tästä täytyy seurata Löfvenin mukaan se, että henkilö lähtee maasta.

– Meidän täytyy parantaa (päätösten) toimeenpanon mahdollisuuksia. Se on tärkeää myös järjestelmän uskottavuuden kannalta, Löfven sanoi uutistoimisto TT:lle.

Viranomaisten mukaan Ruotsissa tällä haavaa on etsintäkuulutettuna noin 12 000 ihmistä, joiden olisi määrä poistua maasta. Poliisilla on kuitenkin vaikeuksia monien löytämisessä.

Tukholman terrori-iskusta epäilty 39-vuotiaskaan ei oleskellut siinä osoitteessa, jonka hän oli viranomaisille ilmoittanut.

Poliisi kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että mies oli ollut kiinnostunut Isisin tyyppisistä islamilaisista äärijärjestöistä.

Oikeusviranomaiset vahvistivat päivällä, että poliisi on pidättänyt yhden epäillyn lisää. Häntä epäillään yhteyksistä iskuun.

Poliisi on tähän mennessä pitänyt noin 500 kuulustelua iskun tiimoilta.

Uhrit tunnistettu

Kaikki Tukholman terrori-iskussa kuolleet neljä uhria on tunnistettu. Uhreista kaksi on ruotsalaisia, yksi britti ja yksi belgialainen. Poliisi ei kertonut uhreista kansallisuuksien lisäksi muuta.

Perjantain iskussa haavoittuneista on sairaalassa kymmenen ihmistä. Heistä neljällä on vakavia vammoja, ja kaksi on edelleen teho-osastolla.

Poliisi kertoi nostaneensa valmiuttaan useissa kohteissa ympäri Ruotsia, mutta tietoa uusista terroriuhista ei ole.