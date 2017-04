Kahta homoseksuaalisesta seksisuhteesta kiinni jäänyttä miestä uhkaa julkinen raipparangaistus Acehin maakunnassa Indonesiassa. Miehet jäivät kiinni maakunnan pääkaupungissa Banda Acehissa viime kuussa. Kummallekin tuomittiin sata raipaniskua.

Indonesia on maailman suurin muslimimaa, mutta Aceh on ainoa maakunta, jossa on jo vuosia ollut voimassa islamilainen sharia-laki. Uhkapelistä ja alkoholinkäytöstä kärähtäneitä on rangaistu raipaniskuilla, mutta homoseksualismista ei ole ennen rangaistu raipoilla.

Ihmisoikeusjärjestöt raivostuivat 21- ja 23-vuotiaiden miesten rangaistuksista ja vaativat viranomaisia perumaan ne heti.