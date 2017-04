Islannin vahva kruunu nostaa palkkoja ja kotimaista kysyntää

Kovaa vauhtia kasvanut turismi ja kotimainen kysynnän lisääntyminen ovat tukeneet Islannin valuutan, kruunun, arvon vahvistumista. Hallitus poisti vuoden 2008 finanssikriisin yhteydessä määrätyt pääomarajoitukset kuukausi sitten, mutta kruunun arvo ei ole toistaiseksi merkittävästi heikentynyt.

Vahva valuutta aiheuttaa vaikeuksia matkailuyrittäjille. Matkoista Islantiin tulee ulkomaalaisille entistä kalliimpia samalla kun yrittäjien islantilaisille työntekijöilleen maksamat palkat ovat nousseet selvästi.

Erityisen kallista matkustaminen Islantiin on briteille, koska punnan arvo on laskenut samalla kun Islannin kruunu on vahvistunut.

Turismi on Islannin tärkein tulonlähde. Matkailuryittäjien mukaan korkea hintataso alkaa jo alkanut näkyä matkojen varauksissa.

Ranskalainen Jessy Picard ei aio ostaa Islannista yhtään matkamuistoa.

– Käytämme paljon vähemmän rahaa kuin suunnittelimme, hän kertoo.

Vahva kruunu vaikeuttaa myös islantilaisten kalastajien elämää. Kolme neljäsosaa Islannissa pyydetystä kalasta viedään Euroopan markkinoille.

Islannin johtavat poliitikot ovat erimielisiä valuuttakurssipolitiikan linjoista. Valtiovarainministeri Benedikt Johannesson on kannattanut kruunun arvon sitomista johonkin suurempaa valuttaan kuten euroon. Johannessonin serkku, pääministeri Bjarni Benediktsson taas antaisi valuutan arvon määräytyä edelleen vapaasti.