Politico: Trumpin maahantulokielto viidentoista tuomarin käsittelyyn

Yleensä valitustuomioistuimet kokoontuvat kolmen tuomarin voimin, mutta niillä on mahdollisuus järjestää myös viidentoista tuomarin istuntoja. Valitustuomioistuin ei ole kertonut julkisuuteen, miksi se päätyi tällä kertaa viidentoista tuomarin ratkaisuun.

Liittovaltion tuomarit nimittää Yhdysvalloissa kaikkiin oikeusasteisiin presidentti, ja heidän nimittäjänsä puoluekannasta pystyy usein päättelemään jotain heidän arvomaailmastaan. Maahantulokieltoa käsittelemään kokoontuvista viidestätoista tuomarista valtaosa on demokraattipresidenttien nimittämiä.

Nyt käsittelyssä oleva kielto on pehmennetty versio seitsemän maan kansalaisten maahantulokiellosta, joka kaatui valitustuomioistuimessa helmikuussa. Se ei koskaan astunut voimaan, sillä kaksi liittovaltion tuomaria jäädytti sen. Trumpin hallinto valitti odotetusti päätöksistä valitustuomioistuimeen.

Asiaa on tarkoitus käsitellä toukokuussa myös toisessa valitustuomioistuimessa Kaliforniassa. Siellä järjestetään tiettävästi tavallinen kolmen tuomarin istunto.

Mikäli valitustuomioistuimet pitävät maahantulokieltoa perustuslain vastaisena, Trumpilla on mahdollisuus valittaa päätöksestä korkeimpaan oikeuteen.

Trumpin valitsema tuomari Neil Gorsuch vannoi juuri virkavalansa, ja korkeimmassa oikeudessa on jälleen yhdeksän tuomaria. Heistä neljä on demokraattipresidenttien nimittämiä liberaaleja ja viisi republikaanipresidenttien nimittämiä konservatiiveja, mutta yksi konservatiivituomareista on maltillinen ja kallistuu välillä liberaalien kannalle.

Maahantulokielto estää Iranin, Jemenin, Libyan, Somalian, Sudanin ja Syyrian kansalaisia saamasta viisumia Yhdysvaltoihin.