Pohjois-Korea ydinuhkailee nyt Australiaa

Pohjois-Korean mukaan se voisi iskeä Australiaan ydinasein, mikäli maa ei lakkaa "sokeasti seuraamasta Yhdysvaltoja".

Pohjois-Koreaa suureksi uhaksi maailmanrauhalle kutsunut Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence vieraili juuri Australiassa. Lisäksi Australian ulkoministeri Julie Bishop on kutsunut Pohjois-Koreaa suureksi uhaksi Australialle ja vaatinut, että Pohjois-Korean asetestit on saatava loppumaan kansainvälisen yhteisön voimin.

Lausunnot ovat suututtaneet Pohjois-Korean hallintoa. Maan ulkoministeriön edustaja kutsui Bishopin kommentteja muun muassa "liudaksi roskaa" ja sanoi, että Australian ulkoministerillä pitäisi olla "enemmän maalaisjärkeä".

Pence kiitteli Australiaa vetoamisesta Kiinaan

Pence kiitteli Australian-vierailullaan Australiaa siitä, että maa on vedonnut Kiinaan Pohjois-Korean painostamiseksi. Kiina on pysynyt Pohjois-Korean tukijana, joskin myös se on viime aikoina ilmaissut paheksuntaa Pohjois-Korean kiihtyneistä ohjuskokeista. Kansainvälinen yhteisö katsoo ohjuskokeet provokaatioksi.

Australian pääministerin Malcolm Turnbullin tavannut Pence sanoi, että mikäli Kiina ei puutu Pohjois-Korean käytökseen, "Yhdysvallat liittolaisineen hoitaa asian".

Pencen mukaan sotilaallisiakaan toimia ei ole suljettu pois, mutta ensisijassa Yhdysvallat vastustaa Pohjois-Korean toimia diplomaattisin keinoin.

Turnbull väisti kaksikon yhteisessä tiedotustilaisuudessa kysymystä siitä, osallistuisiko Australia sotilastoimiin Pohjois-Koreaa vastaan Yhdysvaltain rinnalla.

– Tällä hetkellä tarjoamme tukeamme diplomaattisella tasolla ja se on kriittisen tärkeää, Turnbull sanoi.

Pääministeri lisäsi Australian uskovan, että Kiina käyttää vaikutusvaltaansa Pohjois-Koreaan.