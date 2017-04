Uutta malarialääkettä testataan kolmessa Afrikan maassa, tautiin kuolee yhä satojatuhansia ihmisiä

Afrikassa testataan lähivuosina uutta malariarokotetta. Rokotus annetaan yhteensä 360 000 lapselle Keniassa, Ghanassa ja Malawissa vuosina 2018–2020, kertoi YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO maanantaina.

Uusi rokote ei tarjoa täydellistä suojaa, mutta se vähensi kliinisissä testeissä malariaan sairastuneiden määrää liki 40 prosentilla.

– Rokotteen teho on melko heikko, mutta koska sairastuneita on niin paljon, sen vaikutus on valtava. Tulevaisuudessa tulee uusia rokotteita, jotka ovat tehokkaampia, mutta sitä odottaessa tästä on suuri apu, sanoi WHO:n Afrikan alueen johtaja Matshidiso Moeti.

Toissa vuonna malariaan kuoli liki 430 000 ihmistä. Lähes kaikki uhrit olivat Afrikassa, ja kaksi kolmannesta heistä oli alle viisivuotiaita. Joka toinen minuutti malariaan kuolee yksi lapsi.

Vuonna 2015 uusia malariatapauksia tuli esille yli 210 miljoonaa.

WHO:n maailmanlaajuisen malariaohjelman johtajan Pedro Alonson mukaan yhtäkään malariakuolemaa ei voida hyväksyä, koska tauti on estettävissä ja hoidettavissa.

– Kehotamme valtioita ja kumppaneitamme tehostamaan toimia varsinkin köyhissä maissa, jotka kantavat raskaimman malariataakan, hän sanoi.

Hyttysverkot tärkeässä osassa

Rokotettavat lapset ovat 5–17 kuukauden ikäisiä. Rokotetta on WHO:n mukaan tarkoitus käyttää yhdessä muiden keinojen kanssa, kuten estolääkitys, hyttysverkot sekä hyönteismyrkyt ja -karkotteet.

– Yhdessä näiden jo olemassa olevien keinojen kanssa, tällaisella rokotteella on mahdollista pelastaa kymmenientuhansien ihmisten henki Afrikassa, Moeti sanoi.

Vaikka toiveena on löytää muut keinot korvaava rokote, hyönteismyrkyllä käsitellyt hyttysverkot ovat Moetin mukaan yhä tehokkain suoja malariaa vastaan.

– Tällä hetkellä se on meidän paras ehkäisevä aseemme, Moeti sanoi.

Kenia, Ghana ja Malawi valittiin rokotustestaukseen, koska niissä esiintyy malariaa paljon ja koska niissä on pitkään käytetty hyttysverkkoja ja muita keinoja.

Kansainvälistä malariapäivää vietetään tiistaina.