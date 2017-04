Ruotsissa kaikkien aikojen suurin nettipedofiiliratsia – 50 otettu kiinni

Ruotsissa on tehty maan historian suurin ratsia nettipedofiileja vastaan. Eri puolilla maata otettiin kiinni yhteensä 50 ihmistä, kertoi sanomalehti Svenska Dagbladet

Poliisin mukaan suurinta osaa epäillään lapsipornoon liittyvistä rikoksista, kuten sen hallussapidosta ja levittämisestä. Useimpia kiinniotetuista ei ole aiemmin tuomittu rikoksista.

Poliisin mukaan tämä on tyypillistä.

– Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia on vaikea saada selville. Sitten kun tällaiset henkilöt hakevat töitä ja haluavat työskennellä lasten parissa, on varsin epätodennäköistä, että heillä on aiempia tuomioita, sanoi poliisin edustaja Malin Källström lehdelle.

Kiinniotoista suurin osa tehtiin tiistaina. Poliisin mukaan seitsemän ihmistä otettiin kiinni jo aiemmin, koska heidän "läheisyydessään" on ollut lapsia.