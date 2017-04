Kaksi amerikkalaista F-35-hävittäjää laskeutui tiistaina Ämarin lentotukikohtaan Virossa. Yhdysvaltain ilmavoimille kuuluvien koneiden on määrä osallistua harjoituksiin Yhdysvaltain ja sen Nato-liittolaisten kanssa. Häivehävittäjät lensivät Viroon Britanniasta seuranaan KC-135-ilmatankkauskone.

Lockheed Martinin valmistama F-35 Lightning II on yksi viidestä ehdokkaasta Suomen seuraavaksi hävittäjämalliksi. Konetta on valmistettu vasta pari sataa kappaletta. F-35-hävittäjiä on jo käytössä Yhdysvaltain ilmavoimissa ja merijalkaväessä, lisäksi sitä on myyty muun muassa Norjaan ja Israeliin.

Perinteisesti nousevan ja laskeutuvan A-mallin lisäksi koneesta valmistetaan pystysuoraan laskeutumiseen kykenevää B-mallia sekä lentotukialuskäyttöön tarkoitettua C-mallia.