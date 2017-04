USA lopettaa kapinallisjohtaja Joseph Konyn etsinnät

Yhdysvaltojen erikoisjoukot alkavat huomenna vetäytyä Keski-Afrikan tasavallasta, jossa ne ovat osallistuneet pahamaineisen kapinallisjohtajan Joseph Konyn etsintöihin.

Kony on johtanut jo 30 vuotta perustamaansa Herran vastarinta-armeijaa (LRA), joka on taistellut Ugandan keskushallintoa vastaan. LRA on vuosien varrella tappanut yli 100 000 ihmistä ja kaapannut noin 60 000 lasta muun muassa sotilaiksi ja seksiorjiksi.

Enimmillään LRA:han kuului useita tuhansia taistelijoita, mutta nykyisin heistä arvellaan olevan jäljellä alle sata. Kristinuskon profeetaksi julistautunutta Konya ei ole saatu kiinni.

Kony on Kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintäkuulutettujen listalla. Hänen epäillään piileskelevän Kongon demokraattisen tasavallan, Keski-Afrikan, Sudanin ja Etelä-Sudanin rajaseuduilla.

Myös Ugandan armeija vetäytyy alueelta. Kansainvälisten joukkojen poistumisen pelätään luovan Keski-Afrikan lounaisosiin turvallisuustyhjiön, joka antaa LRA:lle mahdollisuuden koota jälleen voimiaan. Lisäksi myös muiden alueen kapinallisryhmien odotetaan vahvistuvan.

Runsas viikko sitten tuhannet ihmiset osoittivat mieltään Obon kaupungissa ja vaativat kansainvälisiä joukkoja jäämään, kunnes Keski-Afrikan omat joukot voivat korvata heidät.

Keski-Afrikassa on myös YK:n joukkoja, mutta ne on sijoitettu maan toiselle puolelle.

--Juttua on korjattu klo 18:02: LRA taisteli Ugandan, ei Keski-Afrikan, keskushallintoa vastaan.