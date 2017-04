Orban puolusti Unkaria EU-parlamentissa

Unkarin pääministeri Viktor Orban on vakuuttanut Euroopan parlamentissa maansa olevan ylpeä EU:n jäsen ja haluavan vuoropuhelua unionin kanssa. Hän kehotti samalla EU:n komissiota pyrkimään eroon omista epäluuloistaan Unkaria kohtaan.

EU-komissio antoi aiemmin päivällä Unkarille ilmoituksen rikkomusmenettelyn aloittamisesta maata vastaan. Unkarilla on kuukausi aikaa vastata ilmoitukseen, minkä jälkeen EU päättää jatkotoimista.

Rikkomusmenettelyn aloittamisen taustalla on Unkarin lakiuudistus, joka on EU:n mukaan johtamassa Budapestissä sijaitsevan tunnetun Keski-Euroopan yliopiston (CEU) sulkemiseen. Yliopiston on perustanut unkarilais-amerikkalainen suursijoittaja ja -lahjoittaja George Soros.

Orban piti parlamentissa absurdeina väitteitä yliopiston sulkemisesta. Hänen mukaansa yliopiston rehtori on viestittänyt henkilökunnalle ja opiskelijoille toiminnan jatkuvan.

– Aivan kuin jotain syytettäisiin murhasta samalla kun uhri on vielä elossa, Orban sanoi europarlamentaarikoille.

Orbania ennen puhunut EU-komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans tarttui Unkarin viime kuussa kotitalouksille lähettämään kansalaiskyselyyn. Stop Bryssel -otsikolla unkarilaisilta kysytään "neuvoa" siihen, miten toimia kun EU:sta uhataan monilla tavoin Unkarin itsenäisyyttä.

Timmermans oikoi väitteitä yksi kerrallaan ja muistutti, ettei EU ole pelkkä Bryssel vaan jäsenmaiden yhteinen hanke. Orban puolestaan totesi Unkarin hallituksen kysyneen kansalaisilta neuvoja aiemminkin ja suositteli tapaa myös muille maille.

Unkari on muun muassa kieltäytynyt ottamasta vastaan turvapaikanhakijoita EU:n sisäisin siirroin. Myös maan päätöstä sulkea kaikki turvapaikanhakijat rajalla sijaitsevalle konttileirille on arvosteltu.

Unkarissa on myös tekeillä lakiesitys, joka velvoittaisi yli 23 000 euron arvosta ulkomaista tukea saavat kansalaisjärjestöt rekisteröitymään.

Unkarin mukaan EU sekaantuu sen sisäisiin asioihin ja uhkaa maan itsenäisyyttä.