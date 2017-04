Britanniaa vaaditaan antamaan pysyvä oleskelulupa viisi vuotta maassa asuneille EU-kansalaisille

Britannian on annettava EU:n kansalaisille pysyvä oleskelulupa, jos nämä ovat asuneet maassa viisi vuotta, vaativat EU-johtajat Britannian pääministeri. Asia käy ilmi AFP:n käsiinsä saamasta asiakirjasta. Guardianin mukaan vaatimus aiotaan esittää Maylle lauantaina.

May tapasi keskiviikkona EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin Lontoossa. May on antanut keskusteluista vain vähän tietoa. Hänen edustajansa kertoi kuitenkin ennen tapaamista, että EU-kansalaisten oikeudet ovat aihelistalla.