Damaskoksen lentokentän lähellä räjähti voimakkaasti – Israel sanoo olevan linjassa politiikkansa kanssa

Israel ei ole vahvistanut epäilyjä, että se olisi iskenyt Syyrian pääkaupungin Damaskoksen lähelle. Israelin tiedusteluministeri sanoo kuitenkin, että räjähdys on linjassa maan politiikan kanssa.

Ministerin mukaan Israel toimii, kun saa tietoonsa, että Hizbollah-järjestölle on menossa kehittyneitä aseita.

– Toimimme estääksemme kehittyneiden aseiden siirtämisen Syyrialta Hizbollahille, kommentoi ministeri Yisrael Katz Israelin armeijan radiolle.

Syyrian tilannetta tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) kertoi aamulla, että Damaskoksen lentokentän lähellä on tapahtunut suuri räjähdys, jota on seurannut suuria tulipaloja. Räjähdys kuului Damaskoksessa asti. Kaupunkiin on kentältä matkaa noin 25 kilometriä.

SOHR:n mukaan epäselvää on, johtuiko räjähdys ilmaiskusta vai maahyökkäyksestä.

Hizbollah-järjestön tv-kanavan mukaan räjähdys tapahtui polttoainetankeissa ja varastossa lentokentän lähellä. Kanavan kirjeenvaihtaja sanoi, että kyse oli todennäköisesti Israelin ilmavoimien iskusta. Kanava uutisoi räjähdyksen aiheuttaneen vain aineellista vahinkoa.

Libanonilainen Hizbollah on Israelin verivihollinen. Syyrian sisällissodassa järjestö taistelee hallituksen liittolaisena.

Israel on näyttänyt pyrkivän pysymään erossa Syyrian sisällissodasta, mutta toisaalta se on myöntänyt tehneensä ilmaiskuja, joilla se on kertomansa mukaan halunnut pysäyttää kehittyneiden aseiden toimittamisen Hizbollahille.