Damaskoksen lentokentän lähellä tapahtui suuri räjähdys

Syyriassa pääkaupunki Damaskoksen lentokentän lähellä on tapahtunut suuri räjähdys, kertoo Syyrian tilannetta tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights. Sen mukaan räjähdys kuului Damaskoksessa asti. Kaupunkiin on kentältä matkaa noin 25 kilometriä. Räjähdyksen syy ei ole tiedossa.

Damaskos on enimmäkseen välttynyt sisällissodan väkivallalta, mutta sen liepeillä on viime kuukausina ollut taisteluita.