Ruotsalaisvanhempia huolestuttaa nuorten vappujuominen – huoli kasvanut, vaikka kulutus vähentynyt

Ruotsalaisvanhemmat toivovat, että nuorisolle järjestettäisiin vappuna toimintaa, johon ei liity alkoholi. Tällaisen toiveen ilmaisi 71 prosenttia vanhemmista, jotka vastasivat alkoholimonopoli Systembolagetin tytäryhtiön IQ:n tutkimukseen.

Joka kolmas vastaaja on huolissaan siitä, että heidän jälkikasvunsa juo vappuna. Noin 80 vanhemmista uskoi kyselyssä, että alle 18-vuotiaiden juominen on yleistä, joskin vain joka kymmenes arveli, että omat lapset toimivat tällä tavoin.

Yli puolet vanhemmista on kuitenkin huolissaan siitä, että heidän omat teini-ikäisensä voivat joutua ongelmiin juomisen vuoksi. IQ:n mukaan huoli on kasvanut vuosi vuodelta, vaikka nuorten alkoholinkulutus on vähentynyt.

– Monet vanhemmat ovat turhaan huolissaan, koska uskovat, että omat lapset käyttäytyvät samoin kuin itse on nuorena käyttäytynyt, IQ:n edustaja kommentoi.