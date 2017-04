Makedoniassa 77 loukkaantunut mielenosoituksissa

Makedoniassa 77 ihmistä on loukkaantunut mielenosoituksissa parlamenttitalolla Skopjessa, viranomaiset kertovat. Viranomaisten mukaan ihmisiä on loukkaantunut yhteenotoissa parlamenttitalon sisä- ja ulkopuolella. Loukkaantuneiden joukossa on 22 poliisia ja kolme lainsäätäjää.

Lainsäätäjien kimppuun käytiin, kun kymmenet mielenosoittajat pääsivät sisälle parlamenttiin. Mielenosoittajat protestoivat parlamentin uuden puhemiehen valintaa. Puhemies valittiin huolimatta siitä, että hallitusneuvottelut maassa ovat täysin umpisolmussa.