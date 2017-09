Kontiolahden uuden seurakuntatalon rakentaminen vauhtiin ensi keväänä

Kontiolahden seurakuntatalon purkaminen käynnistyy vuodenvaihteessa. Uusi seurakuntatalo rakennetaan samalle tontille vuosien 2018-2019 aikana. Uuden talon rakentaminen alkaa ensi keväänä.

Väistötiloja on jo otettu käyttöön. Esimerkiksi perhekerhot ja päiväkerhot toimivat jo Kontiolahden kirkonkylän pappilassa. Isoiskoulutus siirretään Hirvirannan leirikeskukseen. Myös kotiseutukeskuksen tiloja käytetään esimerkiksi seurakunnan ruokailuun.

Toimistotilat siirtyvät ensi viikon alusta Lehmon seurakuntakodille. Talouspäällikkö Soile Luukkainen muistuttaakin, ettei kirkonkylän seurakuntatalolle kannata enää ensi viikolla pyrkiä hoitamaan asioita.

Uuden seurakuntatalon suunnitelmat ovat vielä osittain kesken. Talon kustannusarvio on noin 3,5 miljoonaa euroa.

- Tavoitteena on luoda talosta yhteisöllinen tila, joka toimii hyvin vielä 30-40 vuoden päästä. Talon suunnittelussa on pohdittava tarkoin, millaista seurakuntatyö jatkossa on, Luukkainen toteaa.

Tilojen suunnittelussa lähtökohtana on esteettömyys, turvallisuus ja työhyvinvointi.

- Talossa huomioidaan myös vapaaehtoisten toiminta. Tyhjiä toimistohuoneita ei ole tulossa.

Vuonna 1963 rakennetussa Kontiolahden seurakuntatalossa on ollut ongelmia niin rakenteissa kuin sisäilmassa. Talon korjausaste olisi ollut noin 80 prosenttia.