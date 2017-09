Oriolan lääketoimituksissa hieman parannusta, normaalitilanteeseen vielä matkaa

Lääketukkuri Oriolan lääketoimituksissa on tapahtunut hieman parannusta, mutta ongelmia on edelleen. Missään tapauksessa normaalitilanteessa ei vielä olla, kertoo Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen.

Liiton maanantaina tekemän kyselyn mukaan osassa apteekeista tilanne on parempi, mutta toisaalta on apteekkeja, jotka ovat jo pitkään saaneet vajaita lääketoimituksia.

Apteekit ovat joutuneet vieläkin lainaamaan toisilleen lääkkeitä, ja joissakin tapauksissa apteekit ovat joutuneet lainaamaan lääkkeitä sairaalasta.

Myöskään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean mukaan tilanne ei ole vielä normaali, vaan puutteita on muun muassa kuljetusten aikatauluissa ja lähetyslistoissa. Lääketilanne apteekeissa on kuitenkin parantunut. Lisäksi Oriola on päässyt aloittamaan myös tiettyjen ei-lääkkeellisten tuotteiden, kuten vitamiinien toimittamisen.