Kuva: Rääkkylän Oravilahdella tankkaa noin tuhat kurkea

Kurjet ovat tänä syksynä mieltyneet Rääkkylän Oravilahden kattaukseen. Näiden komeiden lintujen määrä on kuivatusalueen pelloilla noussut noin tuhanteen.

Rääkkyläläinen lintuharrastaja Markku Halonen sanoo, että ovet ovat jo auki, joten linnut saattavat jatkaa muuttomatkaansa minä hetkenä tahansa.

- Oletin, että olisivat jo maanantaina lähteneet, mutta tyyni sää taisi vielä jarrutella pääporukan lähtöhaluja.

Tohmajärvellä Kattilakoskella on laskettu 550 kurkea ja Polvijärvellä 300. Kattilakoskella nähtiin viime viikolla todellinen harvinaisuus, kun kurkiparvessa oli viisi kattohaikaraa.

Valkoposkia on tullut vasta pieniä parvia, mutta vallitsevat koillistuulet saattavat lähipäivinä tuoda suuriakin lintumääriä.

Sepelhanhien päivä oli sunnuntaina, jolloin Halosen mukaan Pohjois-Karjalan yli kohti etelää suunnisti jopa satatuhatta hanhea.

- Sepelhanhi ei pysähdy täällä, koska se on merten lintu eikä viihdy pelloilla.

Kattohaikaran lisäksi maakunnan lintuväkeä ovat ilahduttaneet jalohaikarat, joita on havaittu parikymmentä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Jalohaikaroista kolme on viihtynyt Liperissä ja kolme Kiteellä.

Lintusyksyä Halonen luonnehtii hajanaiseksi. Vaikean kesän vuoksi muutamia lajeja on ollut todella vähän. Esimerkiksi peippoja, joka normaalisti on runsaslukuinen, on Halosen mukaan nyt huomattavan vähän.