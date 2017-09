Maria voimistui voimakkaimpaan mahdolliseen hurrikaaniluokkaan – pieni Dominica jättimyrskyn reitillä

Kategorian viisi hurrikaaniksi voimistunut Maria on rantautunut Karibianmerellä sijaitsevalle Dominicalle. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan hurrikaani rantautui Dominicalle Suomen aikaa noin varttia yli neljä tiistaiaamulla. Myrskyn voimakkaimmat tuulet puhalsivat sen rantautuessa päälle 71 metriä sekunnissa.

Dominican viranomaiset ovat aiemmin kehottaneet rannikon asukkaita siirtymään syvemmälle sisämaahan. Kaikki saaren hätämajoitussuojat avattiin ja lentokentät ja satamat suljettiin.

Pääkaupunki Roseaussa oleva toimittaja Curtis Matthew sanoo BBC:lle, että tilanne ei näytä hyvältä.

– Tuuli on erittäin, erittäin voimakas. Kuulemme metelin ulkoa. Emme vielä tiedä, mikä (hurrikaanin) vaikutus tulee olemaan, mutta sen verran voin sanoa, ettei tilanne näytä hyvältä Dominicalle, Matthew sanoi.

Toisen tilannetta seuraavan toimittajan Adrian Harewoodin mukaan Roseaussa sijaitsevan sairaalan katto on useiden raporttien mukaan lähtenyt irti.

– Sairaalan generaattori on lopettanut toimintansa, kanadalaisen CBC-kanavan toimittaja kertoo Twitterissä.

Marian on varoitettu olevan "potentiaalisesti katastrofaalinen" myrsky. Sen on ennakoitu tuovan mukanaan kaatosateita ja jättimäisiä aaltoja.

Dominica kärsi viimeksi tuhoisasta viitoskategorian hurrikaanista vuonna 1979, kun massiivisia tuhoja ja useita kuolemia aiheuttanut David-hurrikaani iski saarelle.

Myös Guadeloupella evakuointimääräys

Karibianmerellä etenevä Maria voimistui aamuyöllä Suomen aikaa korkeimpaan hurrikaaniluokkaan, eli se on nyt kategorian viisi hurrikaani.

Marian reitin on ennakoitu sivuavan myös Guadeloupen ja Martiniquen saaria, joilla on kiireesti varauduttu pahimpaan. Ranska antoi puolen yön jälkeen Suomen aikaa evakuointimääräyksen Guadeloupen riskialueille. Guadeloupen saari on toiminut pelastusoperaatioiden keskuksena, kun apua on kuljetettu Irma-hurrikaanin runtelemille saarille, kuten Ranskan ja Hollannin jakamalle Saint Martinille.

Myös Yhdysvaltain Puerto Ricon asukkaita on varoitettu myrskystä.

St Lucian saarella Marian on jo raportoitu aiheuttaneen rankkasateita, tulvia, mutavyöryjä ja sähkökatkoja. Loukkaantuneista tai kuolleista ei toistaiseksi ole tietoa.

Irman tuhoja ei ehditty korjata ennen seuraavaa myrskyä

Marian lisäksi Atlantilla riehuvat Jose- ja Lee-myrskyt. Ykkösluokan hurrikaani Josen ei uskota rantautuvan Yhdysvaltoihin, vaan sivuavan maan itärannikkoa. Hurrikaanin on kuitenkin varoitettu aiheuttavan rannikolle muun muassa vaarallista ristiaallokkoa.

Lee-myrsky puolestaan laantui sunnuntaina trooppisesta myrskystä trooppiseksi matalapaineeksi. Leen on uskottu jatkavan heikkenemistään.

Alle kaksi viikkoa sitten ennätyksiä rikkonut Irma-hurrikaani riehui Karibialla ja Floridassa. Irma-myrsky tappoi Karibian saarilla noin 40 ihmistä, minkä jälkeen se siirtyi Floridaan surmaten myös siellä lukuisia ihmisiä.