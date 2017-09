Myanmarin tosiasiallinen johtaja Aung San Suu Kyi tuomitsee "kaikki ihmisoikeusloukkaukset, jotka ovat voineet kärjistää kriisiä" Rakhinen osavaltiossa Myanmarissa. Hän sanoo olevansa huolissaan Bangladeshiin paenneiden muslimeiden määrästä sekä tuntevansa surua kaikkien niiden ihmisten puolesta, joihin Rakhinen osavaltion konflikti on vaikuttanut.

Rauhannobelisti Suu Kyin mukaan Myanmar ei pelkää rohingya-muslimeita koskevan kriisin kansainvälistä kriittistä tarkastelua. Satojatuhansia rohingya-muslimeja on paennut Rakhinen osavaltiosta Myanmarista naapurimaahan Bangladeshiin väkivaltaisuuksien takia. YK on arvioinut, että Myanmarissa on käynnissä etninen puhdistus.

Suu Kyin puhe oli odotettu, sillä hän on aiemmin vaiennut rohingya-väestön syvenevästä kriisistä. Hän on saanut vaikenemisestaan kansainvälistä kritiikkiä.

Britannian koolle kutsumassa kokouksessa luotiin painetta Suu Kyille

Myanmarin tilannetta käsiteltiin maanantaina YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä kokouksessa, jonka kutsui koolle Britannian ulkoministeri Boris Johnson. Kokoukseen osallistui muun muassa Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley ja Myanmarin varaulkoministeri.

Johnson varoitti, että väkivaltaisuudet Rakhinen osavaltiossa ovat "häpeätahra" Myanmarin maineessa erittäin pian maan siirryttyä demokratiaan.

– Tästä syystä Burman (Myanmarin) ei pidä yllättyä siitä, että se huomaa olevansa kansainvälisen tarkastelun kohteena ja (YK:n) turvallisuusneuvoston asialistalla, Johnson jatkoi.

Hänen mukaansa onkin elintärkeää, että Suu Kyi tekee selväksi, että väkivaltaisuuksien on loputtava.

Haley kuvaili kokouksen olleen tuottoisa, mutta esitti samalla huolensa edistyksen puutteesta asian suhteen.

– Yhdysvallat kehottaa burmalaista (myanmarilaista) hallitusta lopettamaan sotilastoimet, myöntämään humanitaarisenavun pääsyn paikalle ja sitoutumaan siihen, että siviilit pääsevät turvallisesti palaamaan koteihinsa, Haley sanoi.

Britannian mukaan kokouksessa olivat mukana myös Bangladeshin, Australian, Kanadan, Tanskan, Indonesian, Ruotsin ja Turkin edustajat.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on aiemmin sanonut, että Suu Kyillä on tiistaina viimeinen mahdollisuus muuttaa suhtautumistaan tilanteeseen.