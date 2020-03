Game of Thrones -hittisarjassa Tormund Giantsbanea näytellyt norjalaisnäyttelijä Kristofer Hivju on saanut koronaviruksen. Hivju on perheineen karanteenissa Norjassa.

Hivjun mukaan koko perhe on hyvässä kunnossa, ja hänen omatkin oireensa muistuttavat lähinnä lievää flunssaa. – On ihmisiä, joiden riski on paljon suurempi. Heille tällainen diagnoosi olisi tuhoisa. Siksi kehotan kaikki pesemään kätensä, pysymään 1,5 metrin päässä, menemään karanteeniin ja ylipäänsä tekemään kaiken, jotta viruksen leviämien saadaan estettyä, Hivju kirjoitti Instagramissa. Hivjun sairastumisesta kertoi aikaisemmin Yle.