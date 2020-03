Sekä Venäjä että Suomi sulkevat rajansa koronaviruksen takia - myös Niiralan rajanylityspaikka hiljenee tänä iltana

Venäjä sulkee rajansa myös Niiralassa tiistai-iltana kello 23, Suomen aikaa kello 24. Rajan on ilmoitettu olevan kiinni toukokuun alkuun saakka. Vielä tiistaina aamupäivällä ei ylityspaikan raja- ja tulliviranomaisilla ollut tarkkaa tietoa, sallitaanko kuitenkin jonkinlainen liikenne.

Niiralan tullin päällikkö Erkki Multamäki toivoo, ettei kaupallista liikennettä pysäytettäisi. Rajatarkastusaseman päällikkö, kapteeni Arttu Maaranen puolestaan neuvoo seuraamaan virallisia ohjeita ja toimimaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

- Kyse on Venäjän päätöksestä, ja sen vaikutuksia meille arvioidaan parhaillaan, Maaranen tähdentää.

Suomen hallituksen uudet päätökset kerrottiin tiistaina iltapäivällä näiden Multamäen ja Maarasen kannanottojen jälkeen.

Suomi päätti rajoittaa liikennettä maan sisä- ja ulkorajoilla torstaista keskiyöstä alkaen 13. huhtikuuta saakka. Suomi sallii vain tavara- ja rahtiliikenteen sekä välttämättömän työmaaliikenteen ja rajoittaa myös aukioloaikoja itärajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla.

Ulkomailta palaavat määrätään kahdeksi viikoksi karanteenia vastaaviin oloihin esimerkiksi kotiin.

Venäläisetkin kiirehtivät vielä Suomeen ostoksille.

Viranomaiset ovat jo ennen tätä kehottaneet koronaviruksen vuoksi välttämään matkustamista ulkomaille, mutta kehotus on Venäjän rajalla kaikunut huonokuuloisille korville.

- Viime viikkoon asti liikennemäärissä oli viiden prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna, ja vasta maanantaina alkoi liikenne vähentyä. Maanantaina ylitysten määrä pieneni kolmanneksella, mutta edelleenkin päästiin yli kahdentuhannen ylittäjän, Maaranen sanoo.

Niiralassa tiistaiaamupäivä näytti rajatarkastajien mielestä tavanomaiselta. Sekä venäläisiä että suomalaisia oli ottamassa loppukiriä, mutta erityistä ryntäystä ei kuitenkaan ollut.

Sekä Multamäen että Maarasen mukaan rajanylityspaikalla on koronaepidemian alusta lähtien toimittu vastuullisesti ja ohjeiden mukaan: lähikontakteja on vältetty, siivousta ja käsien pesua tehostettu ja suojauskäsineet otettu käyttöön. Kuumetta ei kuitenkaan ole mitattu eikä hengityssuojaimia käytetty, niin kuin Venäjän raja-asemalla on tehty.

Suomesta Venäjän puolella käytiin vielä tankilla. Pariskunta, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen, kertoi ostaneensa Venäjältä myös suolakurkkua, hapankaalia ja käsidesiä. Käsidesiä olikin ollut runsaasti esillä.

Pariskunnan mielestä ylityspaikalla oli yllättävän hiljaista. Venäjänkin ylityspaikalla kaikki oli sujunut normaalisti, ja ainoa ero entiseen oli se, että virkailijoilla oli siellä hengityssuojaimet.

Nimiään he eivät kerro, koska sosiaalisessa mediassa todennäköisesti alkaisi julkinen syyttely.

Pariskunta ei ollut omasta puolestaan huolestunut, sillä syrjässä asuessa on helppo välttää lähikontakteja.

- Silloin kun lähdettiin talvisotaan, oli tosi kyseessä. Piti jättää kodit ja lähteä kohti tuntematonta. Siihen nähden tämä ei ole mitään.

Hammaslahtelainen Juhani Mantsinen kiirehti vielä kerran tankille, ennen kuin raja pistetään kiinni.

Juhani Mantsinen lähti vielä kerran Hammaslahdesta tankille, että riittää bensaa vähäksi aikaa. Edellisestä tankkauskerrasta on viikko, ja Mantsisen mukaan vielä silloin kaikki sujui normaalisti sekä Suomen että Venäjän puolella.

Mantsinen pitää koronaepidemiaa todella vakavana asiana. Hän sanoo ymmärtävänsä hallituksen päätökset ja pitää hyvänä, että asiaan on puututtu topakasti.

Joensuulainen Kalevi Hämäläinen kävi vielä tankkaamassa tyttären auton. Hänen maailmansa ei kaadu rajan sulkemiseen, sillä hän on käynyt Venäjällä vain keskimäärin kerran kuukaudessa. Hän arvelee, ettei uusi viisumiaan, kun se kohta menee vanhaksi.

- Tilanne on vakava, ja kaikkien pitäisi noudattaa sääntöjä, Hämäläinen sanoo.

Vaikutti siltä, että venäläiset ovat suomalaisia enemmän harmissaan rajanylityspaikan sulkemisesta. Petroskoilainen seurue harmitteli, ettei pääse Suomeen ostoksille.

- Onhan se paniikki, kun ei saa Oltermannia, seurueen kuljettaja vitsaili.

Rajan sulkemista seurue piti rajuna päätöksenä, kun ottaa huomioon tartuntojen määrän molemmin puolin rajaa.

- Petroskoissakaan ei ole yhtään sairastunutta, seurue kommentoi.

Yksi venäläismies oli matkalla Venäjän Värtsilästä Tohmajärvelle kauppaan "tuotteita" ostamaan. Kysymykseen, että Oltermanniako, hän vastasi naurahtaen, että sitäpä juuri. Rajan sulkemista hän piti huonona asiana, vaikka olikin huolestunut myös koronaviruksen leviämisestä.