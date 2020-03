Kaikki eduskuntaryhmät tukevat valmiuslain käyttöönottoa – valmiuslaki käsitellään lopullisesti eduskunnassa vasta torstaina

Kaikki eduskuntaryhmät ovat eduskunnan lähetekeskustelussa ilmaisseet tukensa valmiuslain aktivoinnille.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kiitti eduskuntaryhmiä siitä, että ne ovat valmiita yhdessä kantamaan vastuuta ja olemaan yksituumaisia.

Marin sanoi, että päätökset eivät ole kevyitä tai helppoja, vaan ne ovat vaikeita ja raskaita. Siitä huolimatta Marin katsoo, että ne täytyy tehdä.

Marin sanoi, että kaikki joutuvat nyt sietämään epävarmuutta ja luopumaan tavanomaisista toimintatavoista.

– On tunnustettava itselle, että emme voi vielä ennakoida, mitä tuleman pitää. Silti olen luottavainen, että Suomi selviää tästäkin.

Marin sanoi, että yhteiskunta toimii tänään ja yhteiskunta toimii huomennakin.

Hän painotti eduskunnan istuntosalissa, että tässä tilanteessa ollaan yhdessä.

– Tässä salissa ei ole oppositiopuolueita ja hallituspuolueita, vaan kansan asialla olevia ihmisiä, hän sanoi.

"Tämä on kansakunnan yhteinen asia, joka ei katso poliittista ideologiaa"

Perussuomalaisten Ville Tavio muistutti, että perussuomalaiset esitti valmiuslain käyttöönottoa ja koulujen sekä rajojen sulkemista jo viime viikon torstaina. Hän kertoi perussuomalaisten kannattavan valmiuslakia ja sen kautta tehtäviä välttämättömiä toimenpiteitä.

– Tämä on kansakunnan yhteinen asia, joka ei katso poliittista ideologiaa. Me selviämme tästä yhdessä, Tavio sanoi viitaten koronakriisiin.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Petteri Orpo sanoi, että jokaisella on nyt huoli lähimmäisistä. Hän muistutti, että nyt on syytä ottaa yhteyttä niihin, jotka ovat jääneet huomiotta. Orpo sanoi, että kriisin keskellä on näkynyt myös paljon hyvää.

– Lähimmäisenrakkaus kanssaihmisiä kohtaan. Apua ikääntyville ihmisille, kansalaisjärjestöjen aktivoituminen, Orpo luetteli.

Orpo lisäsi, että myös yrityksiä on autettava kriisin yli.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron pitänyt Sari Essayah kiitti hallitusta kiristyneistä toimista, sillä kristilliset ovat niitä jo aiemmin vaatineet.

Hän muistutti, että jokainen suomalainen voi auttaa ja apua on myös muistettava pyytää. Essayah peräänkuulutti, että hallituksen nyt ilmoittamien taloustoimien lisäksi tarvitaan elvyttävää finanssipolitiikkaa.

Myös Liike Nytin Harry Harkimo sanoi, että hallituksen päätökset ovat juuri sellaisia, mitä tähän hetkeen tarvitaan ja sillä on nyt työkalut toimia tilanteessa, joka voi vaatia vieläkin kovempia toimia.

– Presidentti ja hallitus ovat tehneet hyvää työtä, Harkimo sanoi.

Hän kuitenkin lisäsi, että nykyisellä rahoituspaketilla yritykset eivät tule selviämään.

Valmiuslaki käsitellään lopullisesti vasta torstaina

Valmiuslaki käsitellään eduskunnan täysistunnossa lopullisesti vasta torstaina.

Eduskunnan täysistunto käsittelee valmiuslain käyttöönottoasetukset keskiviikkona, mutta vasta torstaina soveltamisasetukset.

Syynä on se, että perustuslakivaliokunnan mietintöön pyydetään lausuntoja sosiaali- ja terveysvaliokunnalta, sivistysvaliokunnalta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalta.

Lausunnot on annettava torstaina kello 12 mennessä.

Alun perin ilmoitettiin, että perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta sekä käyttöönottoasetukset että soveltamisasetukset käsiteltäisiin eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona.