Haluatko tarjota korona-apua Pohjois-Karjalassa? - Ilmoita yhteystietosi, julkaisemme avuntarjoukset Karjalaisen verkkosivuilla

Karjalainen julkaisee avuntarjoukset ja apua tarjoavien yhteystiedot verkkosivuillaan. Apua voivat tarjota niin yksityiset ihmiset kuin esimerkiksi yhdistykset.

On tärkeää, että täytät lomakkeen huolellisesti: kerro minkälaista apua tarjoat ja millä alueella sekä kerro koko nimesi (sekä etu- että sukunimesi) ja yhteystiedot, joista avuntarvitsija sinut tavoittaa. Emme julkaise nimettömiä avuntarjouksia.

Apua tarvitseva ottaa suoraan yhteyttä apua tarjonneeseen. Avuntarvitsija ja tarjoaja sopivat keskenään avusta tarkemmin. Sanomalehti Karjalainen ei välitä avuntarvitsijoiden yhteystietoja avuntarjoajille eikä osallistu muutoinkaan avun toimittamisen käytännön järjestelyihin.

Jos haluat tarjouksesi myöhemmin pois listalta, olethan yhteydessä sähköpostitse uutispäällikkö Anna Sievälään osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Teemme myös juttukoosteita siitä, minkälaista apua on tarjolla ja millaista apua tämän palvelun avulla on löytynyt - jos haluat kertoa antamastasi tai saamastasi avusta, laita viestiä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Avuntarjoajan ilmoittautumislomake on alla (jos kysely ei näy alla, pääset vastaamaan siihen täällä):