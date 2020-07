HYVINVOINTIPALVELUJA tarjoava Hyvän lähde -yritys toimii neljättä vuotta kerrostalon toisessa kerroksessa.



– Etsin liiketiloja pitkään. Sitten tuli tämä, kuin olisi odottanut minua. Tämä on aivan täydellinen, Nissinen hymyilee kerrostalon yhteisellä terassilla, joka ulottuu veden ylle.



– Huikeaa, että kaupunki on rakentanut vuokratalon tällaiselle paikalle.



Päiväkujan kerrostalo on Joensuun Kotien vuokratalo kävelysillan lähellä. Veden päälle kurkottavan terassin lisäksi talon erikoisuuksiin kuuluu läpikulku kevyen liikenteen väylälle. Arkkitehtuurin lisäksi asuntomessuista muistuttaa talon nimi, Messusato.



TÄÄLLÄ HETKELLÄ Mari Nissinen asuu yrityksensä tilojen yhteydessä toisessa kerroksessa. Talon ensimmäisen kerroksen liiketilaksi tarkoitettu tila on ollut pitkään tyhjillään.



– Asiakkaillani on toiveita siitä: kuntosali, kahvila, ruokapaikka, kosmetologi...



– Noljakan palvelut ovat lähellä, mutta Marjalan oma palvelutarjonta on vähänlaista, Nissinen toteaa.



Hän on valmis suosittelemaan Marjalaa muillekin yrittäjille.



– Täällä asuu kaiken ikäisiä ihmisiä, asiakaskuntaa on ihan mukavasti.