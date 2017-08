Salakalastus saatava järvilohialueilla kuriin

Ei näin, jätkät. Tähän tapaan on syytä sanoa jääkiekkoilija Petrus Palmulle ja muille kiekkoilijoille, jotka ovat salakalastaneet Pielisjoella Kuurnan voimalaitoksen alueella. Palmu laittoi vielä itsestään kuvan saaliinsa kanssa sosiaaliseen mediaan (Karjalainen, 10.8.).

Mieleen tulee metsästäjät, jotka ovat Afrikassa saalistaneet uhanalaisia eläimiä ja ottaneet potretteja kuolleen saaliseläimen äärellä.

Nyt salakalastus Joensuun seudulla sai ikävällä tavalla kasvot - urheilijan, jonka kuuluisi näyttää esimerkkiä ja toimia esikuvana.

Onneksi Palmu tuli kuitenkin asiassa ulos ja katui tekoaan seuransa tiedotteen välityksellä.

Tämä ei ole ainut kerta, kun joelta kärähtää porukka, joka joutuu kiusalliseen valoon. Kesällä 2016 Ala-Koitajoella jäi kiinni armeijan kantahenkilökuntaan kuulunut mies. Tapaus poiki sisäisen tarkastuksen puolustusvoimissa.

Ikävintä tässä on se piittaamattomuus, jolla monet kiinnijääneet salakalastukseen ja kärähtämiseen suhtautuvat. Useat henkilöt ovat jääneet kiinni jo useita kertoja. Se kertoo täydellisestä välinpitämättömyydestä kalastukselle asetettuja sääntöjä ja uhanalaista Saimaan järvilohta kohtaan.

Järvilohi on äärimmäisen uhanalainen laji - jopa norppaa harvinaisempi - ja sen pelastamisen eteen on mietitty keinoja viime vuodet. Kalastuskiellot lohen lisääntymisalueilla ovat yksi näistä keinoista. Tietoa näistä alueista ja kielloista kalastajilla takuulla on. Osalle se näyttää olevan kuin magneetti: Kuurnan voimalaitoksen teräksisestä aidasta on menty vuosia läpi leikkaamalla siihen reikä.

Kieltoalueiden lisäksi kalastajille jää kohtalaisen paljon tilaa Pohjois-Karjalan vesillä harrastaa kalastusta. Luulisi jokaisen ymmärtävän, että salakalastamisella pilataan järvilohen suojelu ja muidenkin kalastajien maine.