Kovat keinot tehoavat - tupakointi vähenee yhä

Suomalaisten nuorten tupakointi ja tupakkatuotteiden kulutus vähenee jatkuvasti (Karjalainen, 12.8.). Myös aikuisista yhä harvempi tupakoi, kaikkiaan enää noin 15 prosenttia.

Tämä myönteinen kehitys on seurausta pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä, jolla tupakan saatavuutta hankaloitetaan ja hintaa korotetaan säännöllisesti. Tupakkalakia on kiristetty askel askeleelta, ja lisää on luvassa.

Tupakoinnin vähentämiseen tähtäävillä rajoituksilla on kiistatta terveysperusteet. Suomella on kunnianhimoinen tavoite päästä kokonaan savuttomaksi vuoteen 2030 mennessä. Siihen on kuitenkin vielä matkaa. Suomi voi julistautua savuttomaksi, kun enää alle viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakkatuotteita päivittäin.

Valtion ensi vuoden budjettiin ehdotetaan jälleen tupakkaveron korotusta, josta hallitus on aiemmin sopinut. Tupakan hintaa nostetaan vaiheittain neljässä osassa: ensimmäinen korotus vuoden 2018 alusta ja neljäs kesällä 2019. Tavallisen tupakka-askin hinta nousee reilulla eurolla yli seitsemään euroon.

Tupakan hinnan korotustahti on ollut reipasta. Parissakymmenessä vuodessa tupakoinnin hinta Suomessa on noussut reilut 150 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Vajaat kymmenen vuotta sitten tupakka-askin sai neljällä eurolla, kun se maksaa nyt yli kuusi euroa.

Tupakkalakia kiristettiin viimeksi vuosi sitten. Silloin muun muassa rajoitettiin tupakan maahantuontia Venäjältä Suomeen. Se vähensi tupakkarallia itärajalla, Pohjois-Karjalassakin. Vaikutus on ollut myönteinen myös Venäjältä tuotujen tupakkatuotteiden harmaan alueen kaupan hiljenemiseen. Sen sijaan tupakkamyynti on lisääntynyt itärajan kaupoissa ja huoltamoilla.