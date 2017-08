Aalto haluaa maaseudulla autoilun halvemmaksi

Vihreiden tuore puheenjohtaja, nuoruutensa Joensuussa viettänyt Touko Aalto haluaa helpotuksia autoiluun maaseudulla ja maakunnissa. Aalto uudistaisi liikenteen kokonaisverotusta sektorimallilla, jossa autolla ajaminen olisi halvempaa pitkien etäisyyksien alueilla kuin ruuhkaisissa kaupungeissa (MT, 9.8.).

Ajatus on kaunis ja tavoite tärkeä, joskin kaukainen toteutettavaksi. Joka tapauksessa maakunnat tarvitsevat puolestapuhujia, kun liikenteen verotuksen kokonaisuudistuksesta ruvetaan joskus vääntämään puolueiden kesken. Nyt Aallon tämä ehdotus jäänee sarjaan oppositiopomojen kevyet kesäpuheet.

Autoilua koskeva ehdotus on kuitenkin järkevämpi ja kannatettavampi kuin Aallon aiemmat ääneen ajattelut maakuntien määrän vähentämisestä.

Yksityisautoilu on välttämätöntä Pohjois-Karjalan kaltaisilla alueilla, koska välimatkat ovat pitkät ja joukkoliikenteen palvelut huonot muualla paitsi maakuntakeskuksessa. Lisäksi autokanta on vanhaa, eikä uusiudu nopeasti. Tiet ovat muutamaa päätietä lukuun ottamatta heikossa kunnossa. Joukkoliikenteen palvelujen olennaisesta paranemisesta ei ole toivoakaan.

Aallon mukaan yksityisautoilu voisi olla kalliimpaa siellä, missä on eniten autoja, liikennettä, ruuhkia ja myös autoilun aiheuttamia ympäristöpäästöjä. Siellä missä vaihtoehtoja ei ole tai on vähän, niin autoilla ajamisen pitäisi olla edullisempaa. Tähän suuntaan on mahdollista edetä muuttamalla autoilun verotusta ja säätämällä tienkäyttömaksuja, jos sellaisia joskus tulee.

Realismia on, että muutoksiin ei päästä nopeasti. Sama koskee autokannan uudistamista ympäristöystävällisemmäksi, jotta päästöjä saataisiin nykyistä vähemmäksi.

Sähköautot tuskin yleistyvät niin nopeasti kuin nyt markkinoidaan mielikuvaa. Sähköautot ovat kalliita, niiden akut vasta kehitysvaiheessa, ja välttämättömän latausverkoston rakentaminen kattavasti on vasta haavekuvissa. Aalto suosisi biokaasulla autoilua, mutta kaasun tehokasta ja riittävää tuotantoa ei ole, eikä tankkauspaikkojaan riittävästi. Siksi on edistettävä myös biopolttoainenesteiden tuotantoa, koska etenkin maaseudulla biopolttoaineilla autoillaan vielä vuosikymmeniä.