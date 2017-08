Kuntapäättäjät luottavatparempaan huomiseen

Keväällä valittujen uusien kunnanvaltuutettujen työ alkaa näinä päivinä ja viikkoina. Työlistan tärkeimpiä asioita ovat oman kotikunnan ensi vuoden budjetti ja kuntastrategian päivittäminen uusiin haasteisiin. Myös uuteen maakuntahallintoon ja ensi vuoden maakuntavaaleihin valmistautuminen vaatii päättäjiltä työtä, aikaa ja energiaa.

Lähtökohta on hyvä Pohjois-Karjalan kunnissa, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) tuore kysely. Enemmän kuin kaksi kolmesta (68 prosenttia) pohjoiskarjalaisesta valtuutetusta uskoo, että oman kotikunnan tulevaisuus paranee valtuustokaudella 2017-2021. Yli puolet uskoo maakunnankin tulevaisuuden myönteiseen kehitykseen.

Tällainen toiveikkuus ja luottamus antaa kelpo eväät työntekoon yhteisen hyvän eteen, vaikka edessä on vaikeita vuosia. Työttömyys on suurin yhteinen ongelma niin pienille kuin suurillekin kunnille. Työllisyyskehityksestä riippuu myös kuntien talouskehitys.

Pohjois-Karjalan päättäjien usko paremmasta ei juuri poikkea koko maan keskiarvosta, sillä kuusi kymmenestä valtuutetusta arvioi kotikunnan kehittyvän myönteisesti tulevina vuosina. Selkeitä eroja on kuitenkin eri puolilla maata. Jos pohjoiskarjalaisten päättäjien tulevaisuudenusko on maan kärkikaartia, niin listan häntäpäässä ovat Etelä-Savo ja Pohjanmaa. Siellä pessimistejä on enemmän kuin myönteisesti kotikuntansa tulevaisuuden näkeviä päättäjiä.

Kevään kuntavaaleissa valtuustoihin valittiin nuoria päättäjiä, jotka luottavat itseensä terveellä tavalla. Kaks:n kyselyn mukaan lähes neljä viidestä alle 30-vuotiaasta valtuutetusta uskoi kotikuntansa hyvään tulevaisuuteen. Usko horjui enemmän vanhemmilla valtuutetuilla.

Tekeillä oleva maakuntauudistus puhuttaa myös kunnissa. Tuoreen kyselyn (Iltalehti, 12.8.) mukaan niukka enemmistö (52 prosenttia) suomalaisista pitää maakuntauudistusta täysin tai melko tarpeettomana. Vain joka kolmas on sitä mieltä, että uudistus on melko tai erittäin tarpeellinen.

Karu tulos kertoo kylmästi kaksi asiaa. Hallitus ei ole osannut kertoa ymmärrettävästi, mitä ja miksi ollaan tekemässä. Mitä hyötyä maakuntauudistus tuo? Toiseksi kansalaiset eri puolilla maata ovat enemmän huolissaan palveluiden saatavuudesta kuin hallintomallista.