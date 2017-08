Lasten koulutilat laitettavaterveelliseen kuntoon

Maakunnan kouluvuosi on alkanut kaikissa kunnissa, kun tänään keskiviikkona joensuulaiset palaavat koulutyöhön. Joensuussa koulutaipaleensa aloittaa noin 800 ekaluokkalaista lasta. Kaikki ekaluokkalaiset ovat tänään tärkein ikäluokka suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Turvallinen koulutie liikenteessä vaatii kaikilta tarkkaavaisuutta, huomioon ottamista ja yhteispeliä. Yhtä tärkeää on, että ensimmäisinä päivinä lapset kokevat kouluuntulon turvalliseksi ja tervetulleeksi. Siinä opettajilla ja tokaluokkalaisilla - kuten muillakin koululaisilla - on erittäin tärkeä rooli. Jos lapsi viihtyy koulussa ja kiinnostuu koulusta ensimmäisinä päivinä, on jatko aina sitä helpompaa.

Kansallinen häpeä on huonossa kunnossa olevat koulurakennukset ja -tilat. Surullisia esimerkkejä riittää eri kunnissa Pohjois-Karjalassakin. Kansakunnalle täytyy olla kunnia-asia, että lapset saavat käydä koulua terveellisissä ja turvallisissa koulutiloissa. Muuten parempien oppimistulosten tavoittelu ja mittaaminen menettää merkityksensä, samoin katoaa koulutuksen sisällön uudistamisen tarkoitus.

Nopeaa ratkaisua ei ole. Realismia on myöntää, että kaikkia koulutiloja ei saada kuntoon kerralla. Vastuu on kunnilla, mutta ei valtiokaan voi väistää vastuutaan. Koulutilakysymyksiin on etsittävä ennakkoluulottomasti ratkaisuja seutukunnallisesti yli kuntarajojen, missä se vain suinkin on järkevää.

Suomalaista koulutusta uudistetaan uusilla opetussuunnitelmilla. Ne otettiin käyttöön alakouluissa viime vuonna ja yläkouluissa nyt tänä syksynä ensin seitsemännellä luokalla. Opetuksen sisällön ja työtapojen uudistusten lisäksi kouluissa pitäisi pystyä vastaamaan yhteiskunnan digitalisaation haasteisiin. Tulevaisuuden kannalta on suuri tasa-arvoisuuden ja tasavertaisuuden kysymys ja mittari, kuinka tämä digiloikka saadaan käytännössä tehdyksi ja toimimaan. Lähtökohdat ja alueelliset erot mahdollisuuksineen ovat suuret eri puolilla maata ja myös maakuntien sisällä.

Kaiken tämän myllerryksen ja tarpeiden viidakon varjoon jää helposti se, että suomalainen koulu on juuri niin hyvä ja vahva kuin sen opettajat. Opettajien jatkuvaan kouluttamiseen pitää myös panostaa lisää, jotta koulutukseen kohdistuvat vaatimukset voivat toteutua.