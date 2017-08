Monet kunnat panostavat puistojen tekemiseen

Hienoa on, että maakunnan kunnissa riittää ymmärrystä ja rahaa panostaa puistojen rakentamiseen ja yleensä viheralueiden kunnossapitoon. Mainioita esimerkkejä on muun muassa Kontiolahdessa, Joensuussa ja Lieksassa.

Kontiolahden sataman kylkeen rakennetaan parhaillaan reilun hehtaarin kokoista rantapuistoa (Karjalainen, 16.8.). Ensimmäisen kunnon puiston rakentaminen on tärkeä avaus tuleville vuosille, ja paikka on hyvä ajatellen lähialueen asutusta ja puiston saavutettavuutta koko kirkonkylän taajaman asukkaille. Kokonaisuutta täydentää suunnitteilla oleva koirapuisto samalle sataman alueelle.

Selvää on, että puiston rakentaminen kirkonkylälle lisää kunnalle painetta tehdä puisto tai puistoja myös Lehmon-Kylmäojan alueelle. Puistot ja lähiliikuntapaikat ovat entistä tärkeämpiä houkuttimia asuinpaikan valinnalle ja alueella viihtymiselle.

Joensuun keskustassa puistojen tekoon ja hoitoon on muitakin vaikuttimia. Yhä enemmän vanhusväkeä hakeutuu asumaan keskustaan kävelymatkan etäisyydelle jokapäiväistä palveluista. Myös puistoon on päästävä kävelemällä omatoimisesti. Puistojen on oltava helposti saavutettavissa. Puistoihin on ymmärretty lisätä penkkejä levähdyspaikoiksi ja tuotu jopa kuntoiluvälineitä.

Puistoväylien talvihoidon kehittäminen on pohjaton toiveiden tynnyri, mutta kyllä hoidossa onkin vielä parantamisen varaa.

Joensuu haluaa olla pyöräilykaupunki. Pielisjokivarren kummankin rannan pyöräilyreitit ja puistot yhdessä Laulurinteen alueen kokonaisuuden kanssa on ainutlaatuinen mahdollisuus, josta voi syntyä oikea kaupunkipuisto, ellei hanketta pilata turhalla riitelyllä.