Vihreiden huima nousuei ole mikään äkkiyllätys

Vihreiden kannatus on ennätyslukemissa (Yle Uutiset, 17.8.). Vihreät on noussut toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen kuukausittain tekemässä kyselyssä. Kärjessä on edelleen kokoomus 20,8 prosentin lukemalla. Vihreiden kannatus on 17,6 prosenttia, missä on nousua heinäkuusta 1,6 prosenttiyksikköä.

Vihreiden nousu ei ole yhden kuukauden äkkiyllätys, ei puheenjohtajan vaihdon seurausta, eikä edes onnistuneen oppositiopolitiikan ansiota. Taustalla on pitempiaikainen kannatuskehitys. Sama koskee kokoomusta, joka sitkeästi pitää kärkitilansa, kun hallituskumppanin, pääministeripuolueen keskustan kannatus on ollut alavireessä. Jo ainakin 10-15 vuoden ajan vihreilläkin on ollut piilevää ja kasvavaa kannatuspotentiaalia. Vihreät ja kokoomus ovat olleet nuoren väen suosiossa, kun nuorilta on kysytty poliittisen puolueiden kannatusta tai kun on äänestetty erilaisissa nuorisovaaleissa. Suosion nousu on nyt realisoitumassa toisin kuin vasemmiston, jolla myös on samanlaista piilevää kannatusta nuorten keskuudessa. Vihreät ovat menestyneet hyvin viime vaaleissa. Myös kevään kuntavaalit olivat puolueelle merkki kasvavasta suosiosta muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Tietyllä tavalla kannatuksen kasvukehitys näyttää ilmiönä samalta, mitä tapahtui perussuomalaisille ennen jytkyä ja jytkyn jälkeenkin. Kun Touko Aalto valittiin kesäkuussa vihreiden puheenjohtajaksi, hän julisti tavoitteekseen kasvattaa vihreistä pääministeripuolue. Jos vaalit olisivat lähikuukausina, tavoite voisi tällä kannatuskehityksellä toteutua nopeammin kuin Aaltokaan ennusti, mutta eduskuntavaalit ovat vasta keväällä 2019. Puheita pääministeripuolueesta ei voi enää tyrmätä haihatteluksi. Tosin on eri asia, millainen kokoonpano löytyisi vihreän pääministerin vetämään hallitukseen. Joka tapauksessa vihreiden kannatuksen jatkuva nousu on osoitus onnistuneesta oppositiopolitiikasta. Vihreät on kerännyt pinnoja pitämällä ääntä koulutuksen puolesta ja sen leikkauksia vastaan. Nyt johtavaksi oppositiopuolueeksi noussut vihreät aikoo ymmärrettävästi jatkaa samalla linjalla. Samaan aikaan demarien kannatus laskee ja on nyt enää 15,9 prosenttia. Vihreiden nousu ja SDP:n alamäki lisää painetta puheenjohtaja Antti Rinteen vaihtamiseksi toiseen nopeasti.