Investointilama näyttää onneksi jääneen taakse

Suomen talouskasvun vauhdittumiseen saadaan uutta uskoa siitä, että pitkään jatkunut investointilama yrityksissä näyttää jääneen taakse. Kauppalehden (17.8.) mukaan niin yritysten kiinteät investoinnit yhteensä kuin myös investoinnit suhteessa poistoihin kääntyivät kasvuun viime vuonna, ja lehden haastattelemat ekonomistit vahvistavat tämän käänteen vahvistuneen tänä vuonna.

Nordean pääekonomistin Aki Kangasharjun mukaan kone- ja laiteinvestoinnit ovat hurjassa kasvussa ja niiden bruttomäärä on jo korkeampi kuin ennen finanssikriisiä. Elinkeinoelämän keskusliitossa (EK) arvioidaan teollisuuden kiinteiden investointien kasvavan tänä vuonna 4,2 miljardiin euroon.

Investoinneista puolet on rakentamista, ja meneillään oleva rakentamisbuumi näkyy voimallisesti näissä investointitilastoissa, mutta erinomainen uutinen on se, että investointien suhde tuotantovälineiden kulumiseen on nyt kunnossa.

Aiempaa yhä useammat yritykset ovat kohdanneet tänä vuonna sen miellyttävän ongelman, että niiden tuotantokapasiteetti ei enää riitä ja ne lisäävät sitä investoimalla koneisiin ja laitteisiin.

Suomi on sinnitellyt monia vaikeita vuosia kotitalouksien kulutuksen varassa. On hyvä, että nyt myös yrityksissä usko tulevaisuuteen on vahvistunut samaan tapaan kuin kotitalouksissa ja niissä investoidaan uuteen kasvuun. Kestävin ja tehokkain tapa saada lisää työpaikkoja on niiden syntyminen jo toimiviin ja kilpailukykynsä osoittaneisiin yrityksiin. Yritykset vastaavat samalla niihin odotuksiin, joita valtiovalta on niille asettanut huojentaessaan yritysverotusta.

Myös Pohjois-Karjalassa yritysten investointien odotetaan vauhdittuneen. Maakuntaa on onneksi myös vaikeina vuosina kannatellut se, että täällä monet yrittäjät ovat silloinkin investoineet voimakkaasti. Tästä hyvä esimerkki on kauppias Matti Naumanen, joka kertoo (Karjalainen, 18.8.) pyrkimyksenään olevan investoida joka vuosi 10-20 miljoonaa euroa. Yksi Naumasten uusista investointikohteista on Ylämyllyn liikekeskushanke. Myös muiden muassa PKO ja Broman Group ovat investoineet voimakkaasti vaikeinakin aikoina, mikä on niiltä kiitettävän kauaskantoista.