Metsästyskausi vauhtiinvaihtelevin odotuksin

Karhujahti ja vesilintujen metsästys alkavat molemmat tänään sunnuntaina. Suomessa metsästäjiä arvioidaan olevan kaikkiaan noin 300 000, joista melkoinen osa jahtaa riistaa heti tänään. Karhujahtiin osallistuu tuhansia miehiä, ja vesilintujen metsästäjien määrä lasketaan kymmenissätuhansissa.

Määrät kertovat, että harrastus on laajaa, suorastaan suomalainen ikiperinne, joka siirtyy sukupolvelta seuraaville. Tosin viime vuosina on alkanut herättää aiheellista huolta metsästysporukoiden ukkoontuminen. Suuri kysymys ratkaistavaksi on, miten saada nuoret kiinnostumaan erästelystä ja metsästyksestä. Muuten uhkana on harrastajamäärien näivettyminen, kuten on käynyt vapaa-ajankalastukselle.

Koska metsissä ja rannoilla liikkuu näinä viikkoina paljon myös marjastajia, sienestäjiä ja muitakin, niin turvallisuutta ei korosteta liikaa aseiden käsittelyssä. Samoin on noudatettava metsästyksen kunniakkaita pelisääntöjä, moraalia ja etiikkaa. Toki pitää huomata ja sanoa, että suurin osa metsästäjistä on nuhteettomia erästelijöitä.

Millaisin saalisodotuksin jahtikausi alkaa? Maakunnan karhukanta on vahva, arvioiden mukaan 500-550 yksilöä. Niistä saadaan metsästää liki ennätysmäärä, 87 karhua, mikä on peräti 40 enemmän kuin viime vuonna. On yllätys, ellei jo sunnuntaina kaadeta kymmeniä karhuja.

Vesilintuja on maakunnan vesillä vaihtelevasti, ja erot ovat suuret vesistöjen ja paikkakuntien välillä. Etenkin sinisorsien saaliista odotetaan kuitenkin vähintään kohtuullista.

Metsäkanalinnuilla on ollut jo kolmas peräkkäinen huono kesä. Kanalintuja on vähän. Jahtiin on tulossa rajoituksia ja rauhoituksia.