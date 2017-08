Lasten viikkorahat opettavat kuluttamista

Kolme neljästä suomalaislapsesta saa vanhemmiltaan säännöllisesti viikko- tai kuukausirahaa. Alakoululaisilla viikkoraha on keskimäärin viisi euroa, yläkoululaisilla 9-15 euroa, kertoo Nordean tekemä kysely ja selvitys.

Nordea teki vastaavan kyselyn myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutkimus paljasti mielenkiintoisia eroja. Viikkorahojen määrä vaihtelee eri maissa, mutta Suomessa viikkorahan lisäksi vanhemmat palkitsevat lapsia rahalla hyvistä koearvosanoista ja hyvästä koulumenestyksestä useammin kuin vanhemmat muissa Pohjoismaissa.

Asiantuntijoiden mukaan sillä on puolensa ja puolensa. Suomalaiset opettavat lapsilleen, että raha pitää ansaita.

Sinänsä viikkorahalla, olipa se vastikkeellista tai ei, on monia hyviä puolia. Viikkoraha opettaa lapsille rahankäyttöä, säästämistä, rahan arvoa ja merkitystä sekä järkevää kuluttamista.

Lapsista on tullut kaupalle entistä tärkeämpi kuluttajaryhmä sitä mukaa, kun lasten ostovoima on kasvanut. Nordean aiemman vastaavan kyselyn perusteella parissakymmenessä vuodessa alle 10-vuotiaiden viikkoraha on noussut Ruotsissa viisi prosenttia ja teini-ikäisillä peräti 35 prosenttia. Juuri teini-ikäisten tekemät ostokset ovatkin lisääntyneet huimasti.

Teini-ikäisistä 13-17-vuotiaat käyttävät eniten rahaa vaatteisiin ja kännykkään. Lisääntyneet älypuhelimet, lapsilla yleistyneet pankkikortit sekä digi- ja mobiilikaupan voimakas kasvu yleensä tulevat aikanaan näkymään lasten ja teinien kulutuskäyttäytymisessä.

Suomessa viikkoraha lapsille maksetaan yleisemmin käteisellä rahalla kuin muissa Pohjoismaissa. Yli 80 prosenttia 6-11-vuotiaista saa käyttörahan puhtaana käteen. Yli puolelle 12-17-vuotiaista viikkoraha maksetaan ainakin osittain tilisiirtona. Lasten ja nuorten rahankäyttö on entistä enemmän siirtymässä verkkoon.

Suomessa on yleistä, että viikkorahan vastikkeena on velvollisuus osallistua kotitöihin. Tämän mielekkyyttä voi puntaroida siitä näkökulmasta, että miksi yläasteikäisiltä tytöiltä edellytetään osallistumista kotitöihin useammin kuin pojilta. Asiantuntijoiden mukaan perheessä kaikkien pitää osallistua kotitöihin ilman erillistä palkkiota.

Miehet saavat samasta työstä enemmän palkkaa kuin naiset. Kyselyn mukaan näin on myös viikkorahoissa: pojat saavat enemmän.