Puheet naispuheenjohtajista voi nyt lopettaa kunnissa

Kunnissa on eletty yhtä vanhanaikaisesti kuin yrityksissä. Kun puheenjohtajana on mies, ei sukupuolta mainita. Nainen taas on naispuheenjohtaja. Yrityksissäkin on vielä toimitusjohtajia ja naistoimitusjohtajia.

Kunnissa voidaan nyt opetella uuteen aikaan sukupuolten tasa-arvoa alleviivaamatta. Kuntaliiton tuoreen selvityksen mukaan Manner-Suomen kaikkiin kunnanvaltuustoihin valittiin ykköspuheenjohtajiksi ennätysmäärä naisia kesällä alkaneelle vaalikaudelle. Kaikkiaan 39 prosenttia valtuustojen puheenjohtajista on naisia. Naisten määrä puheenjohtajina on kasvanut jatkuvasti vuodesta 1993 lähtien, jolloin se oli 16 prosenttia. Nyt naisten osuus nousi 11 prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen vaalikauteen. Miksi tämä vuosi jää merkkipaaluksi? Naisia on nyt puheenjohtajina suhteellisesti yhtä paljon kuin heitä valittiin valtuustoihin. Tulevien vuosien kehitys on äänestäjien antaman luottamuksen ja myös puheenjohtajien tehtävissään osoittaman onnistumisen varassa. Valtuuston puheenjohtaja on kunnan tärkein ja vaikutusvaltaisin luottamushenkilö. Sillä ei ole mitään väliä, onko puheenjohtaja mies tai nainen. Tästä on hyviä esimerkkejä aiemmiltakin vuosilta myös monissa Pohjois-Karjalan kunnissa. Kuntien luottamushenkilöhallinto valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa on kuitenkin edelleen miesvaltaista. Sukupuolijakauman erot vaihtelevat kuntakohtaisesti reippaastikin, sillä tasa-arvolain kiintiösäännös ei koske puheenjohtajien valintaa. Kehitys näyttää kuitenkin vievän oikeaan suuntaan. Naisia haluaa vastuullisiin johtotehtäviin aiempia vuosia enemmän, ja heitä myös valitaan, mikä on tervetullutta.