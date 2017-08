Viha ja eristäytyminen edustavat antautumista

Presidentti Sauli Niinistö vetosi lauantaina kansalaisiin, että terroristisessa tarkoituksessa Turussa viime perjantaina tehdyt murhat ja murhan yritykset eivät surun keskellä johda vihaan. ”Törkeää leimaamista tai tahallista väärinymmärtämistä on jo kuultu tarpeeksi. Maahanmuuttoa joku kannattaa ja toinen taas vastustaa; se on ymmärrettävä. Mutta jos tästä rakennetaan vihanpitoa, sillä heikennetään kykyämme torjua pahaa”, hän tähdensi.

Niinistö muistutti, että iskun kohteena oli myös se hyvyys ja inhimillisyys, jollaista Turun torilla nähtiin, kun sivustakatsojat panivat oman elämänsä likoon auttaessaan puukotuksen uhreja. ”Vetoan mielipidejohtajiin, olivat he uskonnollisia tai aatteellisia, olivat heidän ryhmänsä pieniä tai suuria, nyt on puhuttava ennen kaikkea maltilla ja tolkulla. Sitä on vapaus, ja sitä on vastuu”, presidentti painotti.

Tätä presidentin viisasta lausuntoa on syytä nyt jokaisen suomalaisen pohtia. Turun terroriteko nosti nimittäin esiin juuri sellaisia pimeitä voimia, jollaisista Niinistö varoitti - ja jollaisia tämänkaltaisilla iskuilla halutaankin esiin nousevan. Yksi esimerkki tästä on Turun puukotusten uhreja auttaneesta afgaanimiehestä jutun tehneen Turun Sanomien toimittajan joutuminen vihakampanjan kohteeksi.

Presidentin peräänkuuluttama tolkku on kaukana siitä vihapuheesta ja jopa vahingonilosta, jota sosiaalinen- ja valemedia ovat nyt pullollaan. On epäsuomalaisen kostonhimoista sanoa, että joku sai nyt ansaitsemansa.

Yhtä lailla raukkamaista on syyllistää tästä teosta kaikkia maahanmuuttajia tai sysätä siitä syytä Suomen tähän saakka noudattamalle maahanmuuttopolitiikalle. Poliitikot ja viranomaiset ovat tehneet parhaansa.

Toki Suomessakin on syytä havahtua siihen, että terrorismi on rantautunut nyt myös meille ja siltä on suojauduttava tähänastista määrätietoisemmin. Viranomaisten tiedusteluvaltuuksia on vahvistettava, ja turvapaikanhakijoiden taustat on selvitettävä entistä perusteellisemmin. On päivänselvää, että väärin perustein ja erityisesti turvallisuusuhan muodostavat maahan tulleet pitää poistaa Suomesta nopeasti.

Tässä kaikessa olennaista on kuitenkin paitsi tolkku myös kansainvälinen yhteistyö. Eristäytymällä ja oikeusvaltion periaatteista liiaksi tinkimällä Suomi antautuisi terrorismin edessä.