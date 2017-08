Jäteasemat avoimiksi ympäri vuorokauden

Taajamien läheltä ja taajamistakin löytyy yhä liian paljon luvattomia kaatopaikkoja (Karjalainen, 22.8.). Nyt syyskesällä marjastajat ja sienestäjät törmäävät metsissä uusiin jätekasoihin, joiden ei kuuluisi olla siellä. Joka kevät sulavan lumen alta paljastuu pusikoihin piilotettuja romuja.

Ongelma on olemassa, eikä se korjaannu tai poistu, ellei asialle tehdä jotakin.

Joensuu ei ole poikkeus - muita pahempi tai parempi, mutta on selvää, että kun asukkaita on enemmän, niin myös roskaamista ilmenee yleisemmin. Luvattomia jätekasoja ei tarvitse etsiä. Niitä näkee, kun liikkuu ja pitää silmänsä auki. Poissa silmistä, poissa mielestä -ajattelu ei toimi tässä. Joko ollaan kipurajalla?

On käsittämätöntä, että metsiin viedään sohvia, sänkyjä, muita huonekaluja, suuria kodinkoneita ja remonttijätteitä. Sivistystä alleviivaava yhteiskunta ei toimi tällä tavalla.

Yhtä lailla on käsittämätöntä, että jäteasemat eli kaatopaikat eivät ole auki iltaisin, viikonloppuisin ja jopa ympäri vuorokauden - siis silloin, kun ihmisillä olisi aikaa, mahdollisuuksia ja halua viedä jätteet sinne, minne ne kuuluvat.

Käsittämätöntä on myös, miksi jokakeväisten ja -syksyisten puutarhajätteiden vienti jäteasemalle on tehty hankalaksi ja kalliiksikin. Nykymallilla houkutus kasvaa yrittää päästä eroon niistä miten milloinkin ja minnekin, vaikka sekin vaatii tekijältään tiettyä työteliäisyyttä.

Joensuun Kontiosuon jäteaseman rooli korostuu, koska se palvelee seutukunnan useiden kuntien asukkaita laajalla alueella. Nykytekniikalla pitää olla mahdollista kehittää käyttöjärjestelmä, jolla jäteaseman portti aukeaa, jätteentuoja ja jätteet dokumentoidaan ja jopa käynti laskutetaan automaattisesti. Toinen vaihtoehto on palkata paikalle ihmisiä palvelemaan.

Suomalaiset oppivat, kun opetetaan. Joensuussakin on saatu hyviä kokemuksia jätteiden kierrätyksen lisääntymisenä ja paranemisena. Muovia ja biojätteitä on opittu kierrättämään, kun on luotu helppo ja toimiva järjestelmä. Jos jätteiden vienti on helppoa ja halpaa, se myös rohkaisee ja kasvattaa asennetta.

Kokonaan toinen suuri kysymys on järjestää asiat niin, että yrityksillekin helpotetaan mahdollisuuksia päästä luvallisesti eroon rakennus- ja remonttijätteistä. Se vähentäisi epäilyjä ja harmaan alueen toimintaa.