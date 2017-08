Keskustan vetovoimamonen tekijän summa

Joensuun kaupungin keskustassa on paljon vapaata liiketilaa (Karjalainen, 23.8.). Monet yrittäjät ovat huolissaan keskustan vetovoimasta. Se on terveellinen elämän merkki, kun vetovoimasta kannetaan huolta ja sen parantamiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Vetovoimaan vaikuttavat kaupunki ja yrittäjät, samoin asukkaat ja kävijät omilla kulutus- ja käytöstavoillaan.

Sekin on normaalia, että liiketiloja on tyhjillään. Jos tulos ei tyydytä ja kauppa ei käy, yritykset vaihtavat toimipaikkaansa paremmille liikepaikoille tai halvempiin tiloihin.

Joensuun keskustaan on tehty tällä vuosituhannella uusia kauppakeskuksia ja jalostettu vanhoihin kortteleihin lisää liiketiloja. Yrityksille on liiketiloja keskustassa aiempaa enemmän. Olisi ihme, jos niitä ei olisi tyhjänä ja liiketilojen vaihtuvuus ei eläisi niin kuin se on tehnyt ennenkin.

Kun liiketiloja on tarjolla aiempaa enemmän, luo se raamit ja rakenteet kasvulle, jota Joensuukin kipeästi tarvitsee. Huoli vetovoimasta on kuitenkin aiheellista, jos liiketiloja etenkin katutasolla on tyhjillään poikkeuksellisen pitkään juuri nyt, kun talous kasvaa ja kaupankäynnin odotetaan sujuvan myönteisessä myötätuulessa. Silloin tilojen tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa, ja ehkä vuokratasoakin olisi syytä tarkistaa.

Realismia on kuitenkin myöntää, että uusien tilojen tekeminen tai vanhojen kunnostaminen nostavat hintoja ja vuokria, eivät laske.

Joensuun keskustassa eletään toriparkin ja muiden katurakentamisten takia tilapäisesti poikkeuksellisia aikoja vielä talven yli aina ensi syksyyn asti. Keskustaan ei ole helppo tulla omalla autolla ja myös pysäköinti on hankalaa. Tämä syö kaupallista vetovoimaa kiistatta.

Kaupunki toteutti hienosti ja luovasti torikaupan ja -kahviloiden poikkeusjärjestelyt. Samanlaista ennakkoluulottomuutta olisi esimerkiksi tunnin ilmaisen asiointipysäköinnin järjestäminen ydinkeskustaan edes siksi ajaksi, kun toriparkkia rakennetaan.

Ilosaaren ja ensimmäisen pyöräkadun valmistuminen ovat myönteisiä vetovoimatekijöitä. Ne ovat sitä suurta kuvaa, että kävelykeskustaa laajennetaan ja muokataan enemmän sellaiseksi, jossa pika-asioinnin sijaan viihdytään ja oleskellaan aiempaa pitempään. Siinä keskustan tapahtumille tulee entistä suurempi merkitys, kuten huomenna Joen yöllä.