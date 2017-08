Tuomion pasuunat soivat SDP:ssä Antti Rinteelle

Vain ani harvoin aiemmin on suuren puolueen puheenjohtajan asema omassa puolueessaan ollut alusta alkaen ja pitkään jatkuen niin heiveröinen kuin se on ollut SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen kohdalla. Rinteen aseman vahvuus on vaihdellut yhtä vuoristoratamaisen jyrkästi kuin viime vuosina myös hänen johtamansa puolueen kannatus on gallupeissa voimakkaasti heilahdellut vuoroin ylös- ja alaspäin.

Kun SDP:n kannatus putosi viimeviikkoisessa Ylen gallupmittauksessa 15,9 prosenttiin ja vihreätkin nousi 17,6 prosenttiin ja SDP:n ohi, ovat Rinnettä arvostelevat äänenpainot puolueessa taas nopeasti voimistuneet. Entinen kansanedustaja, pitkän linjan demarivaikuttaja Reijo Laitinen vaati Keskisuomalaisen (23.8.) haastattelussa jo Rinteen eroa. Laitinen kertoo sanovansa sen, mistä koko demarikenttä on huolissaan, kun hän lausuu lehdelle näin: ”Jokaisella puolueella on kasvot, ja meillä se on Antti. Se on nyt vain pakko sanoa, että Antin kasvot ovat sellaiset, että me ei tulla nousemaan. Ei missään tapauksessa.” Laitisen mielestä SDP:n oppositiokausi on mennyt penkin alle. Hän väläyttää ylimääräistä puoluekokousta puheenjohtajan vaihtamiseksi sekä vaatii Rinnettä itseään tekemään johtopäätöksensä ja kutsumaan sellainen koolle. Rinteen aseman heiveröisyyttä kuvastaa se puolueen sisältä tullut arvosteluryöppy, joka leimahti hänen yksittäisestä sananvalinnastaan. Kun Rinne peräänkuulutti Suomeen ”synnytystalkoita”, sai hän siitä pikaisen tuomion sosiaalisessa mediassa niin SDP:n varapuheenjohtajalta Sanna Marinilta, europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaarelta kuin demarinuorten puheenjohtajalta Mikael Näkkäläjärveltäkin. Missä muussa puolueessa tahansa omat joukot olisivat vastaavassa tilanteessa tiivistäneet rivinsä puolustaakseen puheenjohtajaansa tällaisesta varsin vähäisestä lapsuksesta, mutta SDP:ssä alkoivat oitis tuomion pasuunat soida. Vaikka Rinne valittiin helmikuussa selvällä ääntenenemmistöllä jatkokaudelle, on hänen asemansa taas hyvin heiveröinen. Se saa pontimensa siitä, että jo alun alkaen hänet valittiin puheenjohtajaksi jonkinlaisena sattumakorpraalina. Rinne on saanut jatkaa vain, koska hänelle ei ole löytynyt selvää haastajaa. Nyt sellainen on löytynyt: Sanna Marin.