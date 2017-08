Joensuun keskusta laajenee Pielisjoen yli

Joensuun kaupunkikeskustaa laajennetaan määrätietoisesti ensi vuosikymmenellä Pielisjoen itärannalle ja rautatieaseman seudulle. Kasvun linjat määritellään kaavoituksessa, jota on nyt saadun palautteen perusteella osittain täsmennetty (Karjalainen, 25.8.).

Tärkeää on, että kaupungin päättäjät sitoutuvat pitkäjänteiseen aseman seudun rakentamiseen. Silti suuren hankkeen yksityiskohdista, yksittäisistä rakennushankkeista, tullaan käymään paikallista poliittista vääntöä, kunhan ne aikanaan tulevat toteutukseen.

Yhtä tärkeää on sitouttaa valtio mukaan aseman seudun ja ratapihan remontin rahoitukseen, joka on avain kaiken muun rakentamisen toteutumiselle. Suuri pettymys ja edunvalvonnan epäonnistuminen on, jos rahoituksesta ei saada lupauksia tänä syksynä, sillä ratapihasuunnitelmat alkavat olla valmiit. Kaupunki toivoo, että työt alueella saadaan alkuun ensi vuonna.

Aseman seudun hanke, Symmetrisen kaupungin tekeminen ensi vuosikymmenellä on Joensuun kehitykselle yhtä tärkeä askel kuin oli kävelykeskustan rakentaminen, ja sen myötä toteutunut monenlainen uusrakentaminen torin ympäristössä. Tekeillä oleva toriparkkikaan ei ole viimeinen säkeistö siinä laulussa vaan sen jälkeen laajennetaan kävelykeskustaa ja -katuja kohti aseman seutua.

Tavoitteena on saada uusiutuvaan keskustaan ensi vuosikymmenellä 3 500 uutta työpaikkaa ja lisää 6 000 asukasta. Kaupunki arvioi, että aseman seudun talonrakennushankkeet tarkoittavat yli 100 miljoonan euron investointeja alueelle. Kaupungin oma panos on tässä vaiheessa noin 10 miljoonaa, joka menee pääasiassa alueen kunnallistekniikan kustannuksiin. Siitä melkein puolet kaupunki saa takaisin tuloina maankäyttö- ja tonttisopimuksista.

Aseman seudun suunnitelmissa on muun muassa Kimmelin hotellikorttelin laajentaminen Pielisjokea kohti ja kylpylän rakentaminen sen yhteyteen. Huolta on herättänyt, kuinka käy rantavyöhykkeen puistolle, joka on ollut yleisessä käytössä. Suunnitelman mukaan hotellikorttelin ja rannan väliin 45-60 metriä leveä julkinen puistoalue. Riittääkö se?

Suunnitelman suuri kuva on kaunis. Kun Symmetrinen kaupunki pikkuhiljaa valmistuu, Pielisjoesta tulee kaupungin keuhkot ja Ilosaaresta sen sykkivä sydän.