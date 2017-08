Pohjois-Korean syytä keskittyä ruokahuoltoon

Onnistuneilla ydinasekokeiluillaan pullisteleva Pohjois-Korea kärsii ankarasta ruokapuolasta. Voisi kai todeta, että jälleen kerran.

Eristäytynyt diktatuuri on ollut pulassa useasti aiemminkin. Vakavasta ruokapulasta on uutisoitu useaan otteeseen pelkästään tällä vuosikymmenellä - lähes vuosittain. Se vaihtelee tasaiseen tahtiin pohjoiskorealaisena uutisaiheena ohjuskokeiden rinnalla.

Ruuasta on kova puute nytkin (Helsingin Sanomat, 24.8.). Tällä kertaa syynä on pahin kuivuus 16 vuoteen. Tämän vuoksi Kiinan ruokavienti Pohjois-Koreaan kasvoi moninkertaiseksi vuoden alkupuoliskolla.

Pohjois-Koreassa on YK:n raporttien mukaan jopa 10,5 miljoonaa aliravitsemuksesta kärsivää kansalaista. Se on käsittämätön määrä, kun maan asukasluku on noin 24 miljoonaa.

Maa onkin ruokahuollon suhteen paitsi Kiinan tuonnin myös hyväntekeväisyysjärjestöjen ja niiden hankkeiden armoilla. Yksi toimija maassa on Fida, jonka Pohjois-Korean maajohtajana toimii Pyhäselästä lähtöisin oleva Pasi Pitkänen.

Pitkäsen ja avustusjärjestöjen opein muun muassa perunasta on noussut tärkeä elintarvike riisin ja maissin rinnalle. Heinäkuun lopulla kotikonnuillaan vieraillut Pitkänen kertoi, että hankkeen avulla on siemenperunan varastotappiota on saatu pienennettyä 50 prosentista 15:een (Karjalainen, 8.8.). Pitkänen toi samalla korealaisryhmän mukanaan opintomatkalle maakuntaan ottamaan mallia juuri perunanviljelystä.

Pohjois-Korean tulisikin keskittyä ensisijaisesti laittamaan maan ruokahuollon perusasiat kuntoon, eikä leikkiä suurvaltaa ja pullistella ohjuksillaan.