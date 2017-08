Nopeuksien laskeminenparantaa turvallisuutta

Liikenneturvallisuus on parantunut Pohjois-Karjalassa ja etenkin taajamissa, kun katsotaan pitkällä jänteellä taaksepäin (Karjalainen, 25.8.). Onnettomuuksia sattuu vähemmän ja niissä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on vähentynyt.

Myönteinen muutos on selkeä, jos vertaillaan vakavien onnettomuuksien määrää suhteessa väkimäärään sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella. Vielä kolme vuotta sitten Pohjois-Karjalassa sattui henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia enemmän kuin keskimäärin koko maassa. Viime vuonna tapahtui käänne. Pohjois-Karjalassa kirjattiin 80 vakavaa liikenneonnettomuutta 100 000 asukasta kohti, kun valtakunnan keskiarvo oli 85 kolaria.

Toinen myönteinen käänne on taajamissa sattuneiden kuolin- tai henkilövahinkokolarien uhrien määrän puolittuminen kahden viime vuoden aikana.

Poliisi näkee hyvään kehitykseen ainakin kaksi selkeää syytä. Liikenneympäristöä on rakennettu turvallisemmaksi taajamissa. Toinen on ajonopeuksien laskeminen.

Perinteisiä risteyksiä on muutettu kiertoliittymiksi, jolloin vältetään suorat kohtaamiskolarit. Joensuun keskustassa kiertoliittymiksi on muutettu myös vanhoja liikennevaloristeyksiä. Tätä linjaa aiotaan jatkaa tulevaisuudessakin.

Risteysremonttien lisäksi on tehty kaistajärjestelyjä, korotettuja suojateitä ja erilaisia hidastetöyssyjä. Nämä ovat tarpeen etenkin asuntoalueilla ja lähikoulujen lähistöllä.

Tilastojen valossa on selvää, että onnettomuuksia sattuu eniten siellä, missä on eniten asukkaita ja liikennettä - ja juuri niillä väylillä, joilla liikennöidään eniten. Näin on myös Joensuussa.

Siksi on oikein hillitä ajonopeuksia rajoituksilla vilkkaimmilla väylillä ja kaupungin keskustassa, missä liikenteen luonne on muuttunut ja muuttumassa kävelykeskustan ja pyöräilypainotteisten reittien myötä. Nykyistä hitaampia ajonopeuksia on viisasta harkita myös useimmille asuntokaduille. Keskustasta taajamiin vieville väylille voisi kokeilla liikennetiheyden mukaan vaihtuvia nopeusrajoituksia.

Vielä tärkeämpää on liikennekurin kohentaminen. Siihen voi jokainen vaikuttaa asenteellaan ja toiminnallaan. Kurittomuutta ovat ylinopeudet, punaista päin ajaminen tai kävely ja suojatien kunnioituksen puutostauti.